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В ЕС опасаются возможного присоединения ДНР к России

13.05.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Евросоюзе заявили, что Россия готовит фактическое присоединение Донбасса, пишет Bloomberg со ссылкой на документ, представленный странам — участницам ЕС.

По данным агентства, в документе утверждается, что якобы организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и выдача паспортов местным жителям «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России», передает РБК.

Если же Украина предоставит автономию Донбассу, то это потенциально может блокировать осуществление таких национальных задач страны, как вступление в НАТО и Евросоюз.

Как отмечает агентство, ссылаясь на внутреннюю записку ЕС, постоянные представители стран блока в комитете по политике и безопасности разошлись во мнении относительно вопроса вступления Украины в НАТО. Часть из них поддержала инициативу, другая отметила, что Киев недостаточно уделяет внимания реализации необходимых реформ, в частности касающихся борьбы с коррупцией. Помимо этого, по мнению второй группы чиновников, потенциальное сотрудничество с Украиной в области программ безопасности требует более тщательного обсуждения.

 
 
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В Евросоюзе заявили, что Россия готовит фактическое присоединение Донбасса, пишет Bloomberg со ссылкой на документ, представленный странам — участницам ЕС.
 
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