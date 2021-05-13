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Два итальянских города предлагают оплатить половину аренды жилья желающим переехать

13.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два итальянских города – Санта-Фьора (Тоскана) и Риети (Лацио) – предлагают субсидии на оплату жилья тем, кто согласится переехать в эти города и работать из дому. Об этом 9 мая сообщил канал CNN.

Два итальянских города предлагают оплатить половину аренды жилья желающим переехать
Фото: depositphotos.com
Санта-Фьора расположен в природном заповеднике Монте-Амиата, недалеко от долины Валь-д'Орча. Сейчас население составляет около 2500 жителей, но мэр Федерико Балоччи считает, что технологии и удаленная работа могут революционизировать будущее его родного поселения.

Удаленным работникам, желающим переехать и арендовать дом здесь, будет выплачиваться до €200 или 50% от общей арендной платы при долгосрочном пребывании от двух до шести месяцев. При этом местная арендная плата обычно составляет от €300 до €500 в месяц, пишет Гордон.

Чтобы помочь желающим найти свой идеальный вариант проживания, мэрия запустила веб-сайт для рекламы аренды наряду со списком полезных услуг и контактными данными сантехников, нянь, врачей, электриков и службы доставки еды.

Однако мэр Балоччи подчеркивает, что желающие получить субсидию на оплату жилья должны доказать, что действительно работают удаленно, при помощи соответствующих документов.

Желающие переселиться в Риети могут получить такую же субсидию на половину стоимости жилья. Стоимость аренды здесь варьируется от €250 до €500. Однако минимальное время проживания здесь, согласно условиям получения субсидии, должно составлять три месяца. Вместе с тем, помощь города с арендой жилья может продолжаться дольше, чем шесть месяцев. Кроме того, желающие могут выбрать дом даже в окружающих сельских районах, где плата за аренду жилья еще ниже.

Причиной такого решения местной власти Риети является то, что 50-тысячное население города не растет, поскольку он расположен недалеко от Рима.

Теги: Италия, туризм, аренда
 
 
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Два итальянских города – Санта-Фьора (Тоскана) и Риети (Лацио) – предлагают субсидии на оплату жилья тем, кто согласится переехать в эти города и работать из дому....
 
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