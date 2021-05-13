Два итальянских города предлагают оплатить половину аренды жилья желающим переехать

Санта-Фьора расположен в природном заповеднике Монте-Амиата, недалеко от долины Валь-д'Орча. Сейчас население составляет около 2500 жителей, но мэр Федерико Балоччи считает, что технологии и удаленная работа могут революционизировать будущее его родного поселения.





пишет Гордон. Удаленным работникам, желающим переехать и арендовать дом здесь, будет выплачиваться до €200 или 50% от общей арендной платы при долгосрочном пребывании от двух до шести месяцев. При этом местная арендная плата обычно составляет от €300 до €500 в месяц,Гордон.





Чтобы помочь желающим найти свой идеальный вариант проживания, мэрия запустила веб-сайт для рекламы аренды наряду со списком полезных услуг и контактными данными сантехников, нянь, врачей, электриков и службы доставки еды.





Однако мэр Балоччи подчеркивает, что желающие получить субсидию на оплату жилья должны доказать, что действительно работают удаленно, при помощи соответствующих документов.





Желающие переселиться в Риети могут получить такую же субсидию на половину стоимости жилья. Стоимость аренды здесь варьируется от €250 до €500. Однако минимальное время проживания здесь, согласно условиям получения субсидии, должно составлять три месяца. Вместе с тем, помощь города с арендой жилья может продолжаться дольше, чем шесть месяцев. Кроме того, желающие могут выбрать дом даже в окружающих сельских районах, где плата за аренду жилья еще ниже.





Причиной такого решения местной власти Риети является то, что 50-тысячное население города не растет, поскольку он расположен недалеко от Рима.





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