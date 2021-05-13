В Porsche рассказали об особенностях испытаний электрического кроссовера Macan

Источник материала: Tut.by

После первых тестов на полигоне исследовательского центра Porsche в Вайссахе основательно замаскированные прототипы следующего поколения Macan впервые выехали на дороги общего пользования.





На рынок Macan с электроприводом выйдет в 2023 году, а до этого прототипы преодолеют около трех миллионов тестовых километров в различных уголках мира и в самых разных погодных условиях. Наряду с реальными машинами инженеры используют цифровые прототипы — компьютерные модели, которые с высокой точностью воспроизводят характеристики, системы и агрегаты электромобиля. Сообщается, что создано 20 цифровых моделей для проведения тестов по части аэродинамических свойств, управления энергопотреблением и эргономики.





Виртуальные прототипы объединены и с реальным миром — например, использование макета водительского места, имитирующего окружающее пространство водителя, в сочетании с цифровым прототипом для оценки процессов управления и влияющих на него факторов. Еще до создания первого физического кокпита все взаимодействия между водителем и автомобилем могут быть изучены и целенаправленно оптимизированы вплоть до мельчайших деталей.





По мере продолжения виртуальной разработки физические прототипы электрического Macan регулярно адаптируются. И наоборот, результаты реальных дорожных испытаний сразу же включаются в цифровой процесс конструирования будущей машины. Программа испытаний в экстремальных климатических и топографических условиях включает такие моменты, как зарядка и поддержание оптимального рабочего режима высоковольтной батареи. А еще в Porsche обещают, что электрический Macan будет «самой спортивной моделью в своем сегменте».



Руководитель отдела разработок Porsche Михаэль Штайнер на фоне прототипов электрического Macan

Новый Macan станет первым Porsche на базе архитектуры PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой бортовой электросистемой, на основе которой, например, уже создан концептуальный Audi A6 e-tron . Но что интересно, Macan с бензиновыми моторами останется в гамме и будет предлагаться параллельно с электрической модификацией. В Porsche отметили, что уже в этом году будет представлена «модель-преемница современного Macan с традиционным приводом», но подробностей о нем никаких — по всей видимости, речь идет не о новом поколении, а об основательно модернизированном варианте нынешнего кроссовера.