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Меган Маркл решила не отмечать рождение дочки
13.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Гарри Меган Маркл приняла неожиданное решение: "голливудская герцогиня" решила заранее не праздновать рождение дочки.
Совсем скоро в семье герцогов Сассекских произойдет счастливое событие - рождение второго ребенка. О второй беременности Маркл
© AFP 2020 / JEREMY SELWYN
Известно, что звезды обожают организовывать вечеринки накануне рождения своих детей, но Маркл неожиданно решила нарушить и эту традицию: по словам издания Us Weekly, мятежница посчитала праздник неуместным в это сложное время.
"Они с Гарри очень увлеклись гуманитарной повесткой дня и понимают, что хотят использовать это время более продуктивно2, - отметил источник, добавив, что герцогиня положилась на своих друзей и Гарри, который старается быть идеальным мужем и
Напомним, что во время первой беременности Маркл
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Мятежная герцогиня планирует нарушить голливудскую традицию: она передумала устраивать шумную вечеринку с цветами и подарками.
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