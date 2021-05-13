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Меган Маркл решила не отмечать рождение дочки

13.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл приняла неожиданное решение: "голливудская герцогиня" решила заранее не праздновать рождение дочки.

Совсем скоро в семье герцогов Сассекских произойдет счастливое событие - рождение второго ребенка. О второй беременности Маркл объявила в феврале, осчастливив всех фанатов. Сейчас экс-актриса и принц растят своего первенца Арчи и вовсю готовятся к пополнению в своем доме в Санта-Барбаре, где живут в соседстве со знаменитостями.

© AFP 2020 / JEREMY SELWYN
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Известно, что звезды обожают организовывать вечеринки накануне рождения своих детей, но Маркл неожиданно решила нарушить и эту традицию: по словам издания Us Weekly, мятежница посчитала праздник неуместным в это сложное время.

"Они с Гарри очень увлеклись гуманитарной повесткой дня и понимают, что хотят использовать это время более продуктивно2, - отметил источник, добавив, что герцогиня положилась на своих друзей и Гарри, который старается быть идеальным мужем и всячески заботится о Меган.

Напомним, что во время первой беременности Маркл устроила вечеринку перед рождением сына в Нью-Йорке, где повеселилась в кругу подружек. Тогда она потратила огромное количество денег на шоппинг и отель, где проходило торжество.

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Мятежная герцогиня планирует нарушить голливудскую традицию: она передумала устраивать шумную вечеринку с цветами и подарками.
 
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