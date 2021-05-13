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КРАМА и новый альбом – впервые за семь лет: «Посвящен хорошим людям, которых уже нет с нами»
13.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Альбом под названием «Зацьменны Блюз» состоит из 9 песен и стал девятым в дискографии группы.
– Работа над альбомом началась ещё в 2015 году, – рассказывает лидер группы Игорь Ворошкевич. – Подход к его написанию был полностью новым: во времена сложных отношений внутри «Крамы» альбом рождался скорей как сольный проект, который должен был стать независимым от чужих вкусов и амбиций.
Впервые тексты написал талантливый Феликс Аксёнцев, а в какой-то момент состав музыкантов обновился: Сергея Трухановича сменил Андрей Кравцевич. На запись «Зацьменнага блюзу» ушло два года: работа прерывалась пандемией и событиями августа 2020. Но в итоге альбом готов – и мы гордимся этой работой!
Посвящаю его Маме, Михалу Анемподистову, Александру Кулинковичу, Леониду Петренко и другим хорошим людям, которых уже нет с нами.
Альбом уже можно послушать на всех
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Альбом под названием «Зацьменны Блюз» состоит из 9 песен и стал девятым в дискографии группы.
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