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КРАМА и новый альбом – впервые за семь лет: «Посвящен хорошим людям, которых уже нет с нами»

13.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Альбом под названием «Зацьменны Блюз» состоит из 9 песен и стал девятым в дискографии группы.

КРАМА и новый альбом – впервые за семь лет: «Посвящен хорошим людям, которых уже нет с нами»

– Работа над альбомом началась ещё в 2015 году, – рассказывает лидер группы Игорь Ворошкевич. – Подход к его написанию был полностью новым: во времена сложных отношений внутри «Крамы» альбом рождался скорей как сольный проект, который должен был стать независимым от чужих вкусов и амбиций.

КРАМА и новый альбом – впервые за семь лет: «Посвящен хорошим людям, которых уже нет с нами»

Впервые тексты написал талантливый Феликс Аксёнцев, а в какой-то момент состав музыкантов обновился: Сергея Трухановича сменил Андрей Кравцевич. На запись «Зацьменнага блюзу» ушло два года: работа прерывалась пандемией и событиями августа 2020. Но в итоге альбом готов – и мы гордимся этой работой!

Посвящаю его Маме, Михалу Анемподистову, Александру Кулинковичу, Леониду Петренко и другим хорошим людям, которых уже нет с нами.

Альбом уже можно послушать на всех цифровых площадках.

 
 
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Альбом под названием «Зацьменны Блюз» состоит из 9 песен и стал девятым в дискографии группы.
 
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