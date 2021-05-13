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«За свои чудовищные преступления». Караджич проведет остаток жизни в британской тюрьме

13.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Бывший лидер боснийских сербов, приговоренный международным трибуналом в Гааге к пожизненному заключению за геноцид во время конфликта в бывшей Югославии, будет отбывать остаток срока в Великобритании.

«За свои чудовищные преступления». Караджич проведет остаток жизни в британской тюрьме

Радован Караджич и генерал Ратко Младич в 1995 году. Фото Reuters

МИД Британии подтвердил, что 75-летнего Радована Караджича переведут из Нидерландов в британскую тюрьму. В 2016 году суд приговорил его к 40 годам тюрьмы за военные преступления и преступления против человечности, а в 2019 году этот срок был изменен на пожизненное заключение, сообщает ВВС.

Караджич был признан виновным в геноциде из-за его причастности к убийству более 7 тыс. мусульманских мужчин и подростков в Сребренице в 1995 году. Эта резня была названа самой чудовищной в Европе со времен Второй мировой войны.


«За свои чудовищные преступления». Караджич проведет остаток жизни в британской тюрьме

Судьи также сочли Радована Караджича ответственным за осаду Сараево, которая длилась более трех лет, и во время которой от артиллерийских обстрелов и снайперского огня погибло около 10 тыс. мирных жителей.

Как подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Лондон согласился на перевод военного преступника в одну из своих тюрем, поскольку Британия приложила немало усилий к тому, чтобы доказать его причастность к геноциду в Сребренице, в результате которого было убито множество мужчин, женщин и детей, а также к организации осады Сараево, где также пострадало и погибло много людей.

– Мы должны гордиться тем, что от помощи в его поимке и аресте до тюремной камеры, которая теперь ему грозит, Британия все 30 лет добивалась того, чтобы он понес наказание за свои чудовищные преступления, – отметил Рааб.

 
 
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Экс-лидер боснийских сербов, приговоренный международным трибуналом в Гааге к пожизненному заключению за геноцид во время конфликта в бывшей Югославии, будет...
 
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