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На проспекте Дзержинского BMW вылетел на встречную полосу, ограждение не помогло (видео)
Источник материала: Onliner
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«Проспект Дзержинского. Около 24:00 водитель не справился с управлением, его занесло в ограждение (снесено 10 метров забора) и выбросило на встречную полосу. Никто не пострадал», — утверждает один из наших читателей.
На записи с места ДТП видно, что автомобиль поврежден достаточно серьезно, рядом находится снесенный элемент ограждения.
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Читатели сообщили в чат-бот Onliner о серьезном ДТП, которое случилось поздним вечером на проспекте Дзержинского в Минске, в районе остановочного пункта...
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