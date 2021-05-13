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На проспекте Дзержинского BMW вылетел на встречную полосу, ограждение не помогло (видео)

13.05.2021 09:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели сообщили в чат-бот Onliner о серьезном ДТП, которое случилось поздним вечером на проспекте Дзержинского в Минске, в районе остановочного пункта «Медуниверситет». Автомобиль BMW выехал на встречную полосу.

«Проспект Дзержинского. Около 24:00 водитель не справился с управлением, его занесло в ограждение (снесено 10 метров забора) и выбросило на встречную полосу. Никто не пострадал», — утверждает один из наших читателей.

На записи с места ДТП видно, что автомобиль поврежден достаточно серьезно, рядом находится снесенный элемент ограждения.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
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Читатели сообщили в чат-бот Onliner о серьезном ДТП, которое случилось поздним вечером на проспекте Дзержинского в Минске, в районе остановочного пункта...
 
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