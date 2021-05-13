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Минскую баню № 1 с люкс-номерами и бассейном откроют в июне

13.05.2021 09:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Завершается реконструкция столичной трехэтажной бани № 1 на улице Б. Хмельницкого, 12.

Минскую баню № 1 с люкс-номерами и бассейном откроют в июне

«Размеры здания остались прежними: 50 на 20 м, высота — 14 м, а в высшей точке — 16, — сказал «Минск-Новостям» директор предприятия «Городские бани» Анатолий Марченко. — Согласно проекту, старое строение полностью снесли, осталось лишь процентов 10 элементов фундамента. Поэтому можно сказать, что после реконструкции баня обрела второе рождение и превратилась в современный комплекс. Внутреннее наполнение существенно изменилось — в пределах довольно ограниченного пространства удалось разместить новые функциональные объекты».

Минскую баню № 1 с люкс-номерами и бассейном откроют в июне

Кирпичная кладка выполнена по редкой европейской технологии. Внутри самой стены предусмотрены пустоты для вентиляции — это очень важно при строительстве подобных заведений.

В работах ежедневно были задействованы до 60 специалистов.

С 12 по 25 мая в заведении отключат горячую воду в связи с испытаниями теплосетей. Затем потребуется примерно неделя, чтобы все окончательно проверить и запустить оборудование. Работать банный комплекс будет без выходных, разве что по вторникам и средам только бассейн. В будние дни с 12 до 23 часов, в выходные — с 8 до 23 часов.

Баню №  1 построили в 1954 году. В 2016-м ее закрыли по причине износа несущих конструкций и других элементов. В августе 2019-го началась реконструкция. Заказчик — УКС Советского района, генподрядчик — Стройтрест № 35.
 
Теги: Минск
 
 
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Завершается реконструкция столичной трехэтажной бани № 1 на улице Б. Хмельницкого, 12.
 
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