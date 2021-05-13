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Выставочный комплекс с мини-кинозалом открыли на мемориале «Ола»

13.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси бережно хранят память героев и жертв войны. Выставочный комплекс с мини-кинозалом открыли на мемориале «Ола» в Светлогорском районе.

Музейный павильон стал завершающим звеном в возведении мемориального комплекса на месте сожжённой в годы войны деревни.

В экспозицию вошли фотографии, документы, воспоминания свидетелей трагедии, а также предметы, найденные во время строительства объекта.

Ирина Заяц, директор Светлогорского историко-краеведческого музея: «Наверное, нужно пройти сразу – ознакомиться, познакомиться с мемориалом, почитать, почувствовать, а потом прийти и можно посмотреть здесь фильм и приобрести сувенирную продукцию».

Мемориал в память невинных жертв войны на этом месте был открыт год назад.

В январе 1944 года нацисты уничтожили здесь 1758 человек. Больных и стариков расстреливали прямо в домах. Остальных, в том числе женщин и детей, сгоняли в большой сарай и поджигали.

Монумент состоит из большого пешеходного маршрута – это восстановленная деревенская улица. С момента открытия комплекс посетили уже около 5 тыс. человек. 

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В Беларуси бережно хранят память героев и жертв войны. Выставочный комплекс с мини-кинозалом открыли на мемориале «Ола» в Светлогорском районе. Музейный павильон...
 
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