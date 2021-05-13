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Подростки за рулём: что будет, если несовершеннолетнего без прав «словят» сотрудники ГАИ?
Источник материала: ОНТ
Буквально на днях в Минске произошло ДТП – за рулем находился 17-летний водитель. Молодой человек не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, наехал на осветительную мачту и поспешил скрыться с места происшествия. Никто не пострадал, а вот автомобиль получил серьезные повреждения. На место ДТП выехали сотрудники ГАИ.
К слову, в некоторых странах водительское удостоверение может получить подросток 16 лет, например, в Мексике, Израиле, Франции, Исландии, Норвегии, большинстве штатов США и Эстонии. В Беларуси, как и в большинстве стран мира, получить права на управление автомобилем можно только в 18 лет. Но отсутствие документов любителей погонять не останавливает.
Чаще всего подростков за рулем автомобиля ловят в сельской местности. Причем нередко сами родители учат детей управлять транспортным средством вдали от города. Некоторые уверены, что их ребенок умеет ездить. Со временем подростки могут брать автомобиль без спроса. И тут стоит напомнить родителям: ответственность за несовершеннолетнее чадо за рулем полностью на них.
Невероятно, но факт: несовершеннолетние за рулем на наших дорогах встречаются реже, чем водители «на веселе». Также в топе нарушений – превышение скорости, невыполнение правил маневрирования и отсутствие техосмотра.
Фото: Pexels
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Буквально на днях в Минске произошло ДТП – за рулем находился 17-летний водитель. Молодой человек не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части,...
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