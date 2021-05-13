Подростки за рулём: что будет, если несовершеннолетнего без прав «словят» сотрудники ГАИ?

Источник материала: ОНТ

Буквально на днях в Минске произошло ДТП – за рулем находился 17-летний водитель. Молодой человек не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, наехал на осветительную мачту и поспешил скрыться с места происшествия. Никто не пострадал, а вот автомобиль получил серьезные повреждения. На место ДТП выехали сотрудники ГАИ.

Владислав Демянец, инспектор ДПС отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска: «Установлено, что виновник происшествия управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По результатам медицинского освидетельствования, в выдыхаемом водителем воздухе обнаружено 2,14 промилле этилового спирта. Машина доставлена на охраняемую автостоянку. По факту ДТП проводится проверка. Несовершеннолетний передан родителям».

К слову, в некоторых странах водительское удостоверение может получить подросток 16 лет, например, в Мексике, Израиле, Франции, Исландии, Норвегии, большинстве штатов США и Эстонии. В Беларуси, как и в большинстве стран мира, получить права на управление автомобилем можно только в 18 лет. Но отсутствие документов любителей погонять не останавливает.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома: «К сожалению, сотрудники Госавтоинспекции фиксируют случаи управления транспортными средствами несовершеннолетними. Как показывает статистика, подростки управляют автомобилем, мотоциклом и мопедом. Но такие случаи бывают крайне редко».

Чаще всего подростков за рулем автомобиля ловят в сельской местности. Причем нередко сами родители учат детей управлять транспортным средством вдали от города. Некоторые уверены, что их ребенок умеет ездить. Со временем подростки могут брать автомобиль без спроса. И тут стоит напомнить родителям: ответственность за несовершеннолетнее чадо за рулем полностью на них.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома: «Если же подросток управляет транспортным средством, в отношении него составляют административный материал, который отправляется в комиссию по делам несовершеннолетних, и там уже члены комиссии принимают какое-либо решение. Если же подросток не достиг возраста, при котором его можно привлечь к ответственности, привлекают его родителей. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей родителям грозит штраф до 10 базовых величин».

Невероятно, но факт: несовершеннолетние за рулем на наших дорогах встречаются реже, чем водители «на веселе». Также в топе нарушений – превышение скорости, невыполнение правил маневрирования и отсутствие техосмотра.

Фото: Pexels

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