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Председатель Постоянной комиссии по образованию Виктор Лискович ведёт приём граждан в Администрации Советского района
Источник материала: ОНТ
Обратная связь – оперативный способ решения проблем людей. Представители власти продолжают личные приёмы.
Сегодня в Администрации Советского района можно пообщаться с членом Совета Республики Виктором Лисковичем.
Председатель Постоянной комиссии по образованию ответит на вопросы и поможет разобраться в ситуациях, которые требуют вмешательства на уровне государства.
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Председатель Постоянной комиссии по образованию Виктор Лискович ведёт приём граждан в Администрации Советского района
Обратная связь – оперативный способ решения проблем людей. Представители власти продолжают личные приёмы. Сегодня в Администрации Советского района можно...
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