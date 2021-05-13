Председатель Постоянной комиссии по образованию Виктор Лискович ведёт приём граждан в Администрации Советского района

Источник материала: ОНТ

Обратная связь – оперативный способ решения проблем людей. Представители власти продолжают личные приёмы.

Сегодня в Администрации Советского района можно пообщаться с членом Совета Республики Виктором Лисковичем.

Председатель Постоянной комиссии по образованию ответит на вопросы и поможет разобраться в ситуациях, которые требуют вмешательства на уровне государства.

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