Бойкот БелАЭС обернулся многомиллионными потерями для экономики Литвы

Источник материала: ОНТ

В то время, как осевшие в Литве представители так называемой «оппозиции» требуют новых санкций в отношении Беларуси, литовская экономика подсчитывает убытки. Их причины также лежат в политической плоскости – бойкот БелАЭС обернулся многомиллионными потерями.

Борьба с Белорусской атомной электростанцией в угоду западным партнерам обернулась для Вильнюса нелепым экономическим конфузом.

Формально электроэнергия поступает из Латвии в Литву, хотя физически – напрямую из Беларуси. Это и не ограждает страны Балтии от нашей энергии, и становится причиной искусственного роста тарифов для литовцев. Более того, выясняется, что на этой разнице кто-то зарабатывает, пока простые жители страны несут убытки.

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