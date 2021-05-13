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Гороскоп на 14 мая: новые знакомства у Тельцов, деньги у Стрельцов и удача у Весов

13.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Овнам звёзды советуют не отступать от своих принципов. Это касается финансовых и личных вопросов. В противном случае могут быть необратимые последствия.

Новые знакомства ждут Тельцов. Хороший день для крупных приобретений. Семейным представителям знака следует прислушиваться к советам близких людей.

Главными нарушителями спокойствия Близнецов станут коллеги. Можете дать им отпор – жизненных сил и возможностей у вас сегодня достаточно.

Раки, не давайте волю плохому настроению. Сегодня вам придётся принимать нестандартные решения. Звёзды советуют не сбавлять темп и не рисковать.

Львам потребуется терпение. Критика со стороны друзей и коллег заставит вас понервничать. Используйте свой талант изящно «разруливать» сложные вопросы.

Девы посвятят день работе. У вас хорошие шансы получить финансовые бонусы. Не стоит планировать сегодня поездки и командировки. Соблюдайте меры безопасности, используя бытовую технику.

Удача и комфорт будут сопутствовать Весам. Активно решайте деловые и бытовые вопросы. Романтическое настроение поможет вам удивить любимого человека.

Скорпионы почувствуют непреодолимое желание выбраться из рутинных забот. Разнообразие в работе улучшит ваше настроение. Старайтесь не попадать в ловушку стереотипов.

Стрельцам материальный достаток принесёт дело, которым вы занимались длительный период. Постарайтесь прислушаться к мнению компаньонов.

Сегодня Козероги готовы чётко расставлять важные акценты в бизнесе. Просчитывать свои и чужие действия. Интуиция поможет вам увидеть наилучшую выгоду.

У Водолеев проявятся деловые качества. Старайтесь быть внимательными к проблемам любимого человека. Вероятно, только вы сможете их решить.

Рыбы в течение дня столкнутся с непонимание окружающих. Это может стать для вас раздражающим фактором и выбить из рабочей колеи. Любимые занятия восстановят ваше настроение.

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Теги: знакомства
 
 
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Овнам звёзды советуют не отступать от своих принципов. Это касается финансовых и личных вопросов. В противном случае могут быть необратимые последствия. Новые...
 
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