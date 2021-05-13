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Половина крупнейших украинских корпораций понесли огромные убытки по итогам 2020 года

13.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Половина крупнейших украинских корпораций понесли огромные убытки по итогам 2020 года

Экономического чуда не случилось. Половина из 10 крупнейших украинских компаний, контрольный пакет корпоративных прав на которые принадлежит государству, понесли существенные финансовые потери по итогам минувшего года.

Общая сумма убытка 5 ведущих корпораций составила более 2 млрд долларов.

Вместе с тем именно в убыточных компаниях в это время наблюдался наибольший рост расходов на зарплаты и премии руководящему составу.

«Лидер» в этой категории – «Нафтогаз Украины». Выглядит абсурдным на фоне того, что именно эта корпорация понесла фантастические убытки в ушедшем году.

Напомним, в конце апреля Кабмин Украины уволил главу «Нафтогаза» после того как работа членов правления компании была признана неудовлетворительной.

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Экономического чуда не случилось. Половина из 10 крупнейших украинских компаний, контрольный пакет корпоративных прав на которые принадлежит государству, понесли...
 
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