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Половина крупнейших украинских корпораций понесли огромные убытки по итогам 2020 года
Источник материала: ОНТ
Экономического чуда не случилось. Половина из 10 крупнейших украинских компаний, контрольный пакет корпоративных прав на которые принадлежит государству, понесли существенные финансовые потери по итогам минувшего года.
Общая сумма убытка 5 ведущих корпораций составила более 2 млрд долларов.
Вместе с тем именно в убыточных компаниях в это время наблюдался наибольший рост расходов на зарплаты и премии руководящему составу.
«Лидер» в этой категории – «Нафтогаз Украины». Выглядит абсурдным на фоне того, что именно эта корпорация понесла фантастические убытки в ушедшем году.
Напомним, в конце апреля Кабмин Украины уволил главу «Нафтогаза» после того как работа членов правления компании была признана неудовлетворительной.
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Экономического чуда не случилось. Половина из 10 крупнейших украинских компаний, контрольный пакет корпоративных прав на которые принадлежит государству, понесли...
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