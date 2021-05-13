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В стране физкультурой и спортом занимаются 25,3 процента жителей - Минспорта

13.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси работают 144 городских, районных физкультурных оздоровительных и спортивных центра, создано более 2 тысяч спортивных секций.




Активно занимающихся физкультурой и спортом насчитывается 25,3 процента жителей. Такая цифра складывается из данных, которые подают статкомитету соответствующие профильные организации.

Первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов пояснил, что такие данные приблизительно отвечают состоянию физкультурно-спортивной работы в нашей стране.

По его словам, рост числа регулярно занимающихся спортом связан со строительством новых спортивных сооружений в Беларуси, проведением спортивно-массовых мероприятий.

"В Беларуси активно занимаются физкультурой и спортом 25,3 процента жителей, что радует", — цитирует Дурнова БЕЛТА.
 
 
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В Беларуси работают 144 городских, районных физкультурных оздоровительных и спортивных центра, создано более 2 тысяч спортивных секций.
 
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