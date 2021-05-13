«19 человек с COVID». TangoМе о последствиях офлайн корпоратива в пандемию

поговорил с работниками компании и руководством, чтобы узнать, что там происходит. Контакты первого уровня не знали, что они — под угрозой. И продолжали ходить на работу. В прошлую пятницу в компании провели офлайн-корпоратив. Итог: 19 сотрудников с COVID-19. dev.byс работниками компании и руководством, чтобы узнать, что там происходит.





По нашей информации, некоторое время назад в TangoMe начали уплотнять офис и «в опенспейсе стали гуще размещать столы».





— Когда произошёл первый случай заражения в офисе, я не знаю, — говорит один из источников. — Но знаю о случаях, когда люди просто ходили с температурой по офису. А потом переставали ходить на работу. При этом никакой централизованной информации, что кто-то болеет — не было. Только в слэке видел человека со статусом «COVID-isolation». При том, что мы находимся в опенспейсе. И все продолжали ходить, как ни в чём не бывало, — говорит он.





Случаи стали учащаться, но руководство решило провести офлайн-корпоратив. После этого заболели ещё пять человек. Только тогда, говорит источник, «началось движение»: людей стали отправлять на удалёнку, а в самом офисе организовали ПЦР-тестирование. По итогам, которые озвучили в общем чате компании в пятницу, в TangoMe — 19 случаев COVID-19. Без учёта тех, кто решил сделать тесты самостоятельно в сторонней лаборатории.





Источник поясняет: вопрос не только в том, что о заболевании коллег особо не сообщалось. Но и в том, что по собственному желанию дистанцироваться и уйти на удалёнку в TangoMe было проблематично:





— Всем сотрудникам сказали работать только из офиса, потому что у нас стартап и мы должны быть все вместе рядом, общаться. Плюс руководство активно отправляло сотрудников в командировки между офисами в Минске и Питере без отбывания карантина. Тоже «для улучшения общения», — утверждает один из сотрудников компании.





«Пожинаем плоды и тушим пожар»

Мы попытались уточнить, что происходит в компании, у нескольких сотрудников. После этого в анонимный бот dev.by пришло сообщение, что в общем чате компании началась «охота на крысу». Один сотрудник даже написал, что берётся отыскать того, кто рассказал о ситуации dev.by:













Скриншот из рабочего чата TangoMe





Но все сотрудники TangoMe, с которыми нам удалось пообщаться, так или иначе подтвердили, что волна заболеваний была. Только один человек, Дмитрий (по нашей информации, он сам болел ковидом), написал, что всё это «чушь» и «похоже на шутку»:





— Офис практически пустой, всем рекомендуют, а иногда заставляют работать из дома (или не работать, в зависимости от самочувствия). В офисе каждый день вечером проводится большая дезинфекция, всех сотрудников при этом отправляют домой пораньше. Около полусотни кварцевых ламп закрытого типа также постоянно работают. И в течение дня все поверхности также дезинфицируются много раз, — написал он.





Устный комментарии нам дал Head of Engineering, руководитель минского офиса TangoMe Владимир Дмитрович:





— Мы быстро росли, нас было 30 человек до Нового года, сейчас уже близко к 80. В текущем офисе осталось ещё процентов 20 места. Ребята любят ходить в офис, и нам потребовалось какое-то время, чтобы разогнать всех по домам и оставить офис почти пустым. На неделе мы делали тесты и оказалось, что ещё пять человек заболели. Сидим пока дома, — говорил Владимир. Он подтвердил также, что в пятницу действительно зафиксировано 19 случаев ковид (это люди, которые заболели за последние 10 дней).





Историю Владимир описывает так:





— В течение какого-то времени, как у всех компаний, у нас появлялись положительные результаты — один-два человека. Недавно был корпоратив, на котором как бы не было никого, кто мог бы быть положительным, но, как оказалось, у людей потом появились симптомы. И сразу после корпоратива случилась вспышка. Корпоратив был со всеми предосторожностями, но как все знают, маски тоже не всегда работают. Глобальной ошибкой было в принципе проводить корпоратив. В остальном сейчас — пожинаем плоды, изолируемся как можем и тушим пожар.



Почему не предупреждали команду о случаях заражения COVID-19?





Мы предупреждали тех, кто сидит вокруг, но на всю компанию не рассылали письмо. После пятничного корпоратива, когда узнали о нескольких дополнительных случаях, сразу написали, чтобы люди не выходили в офис. А потом организовали тестирование для всех, кто хочет протестироваться на антитела.





Врач пришёл прямо в офис?





Все, кто хотел, мог идти в ближайшие центры (компания возмещает расходы). Для тех, кто был готов немного подождать (организация тестирования занимает время) — мы организовали [проверку] в офисе. Люди заходили небольшими группами и тестировались. Большинство команды уже не находилось в офисе. Оставались люди с антителами и несколько вакцинированных человек.





Удалённо работать в вашей компании — это проблема?

У нас есть пару человек, для которых это важный момент. С остальными… У нас продуктовая компания. И нужно синхронизироваться, рисовать что-то на досках. Когда у нас проходят интервью, мы рассказываем, что по дефолту мы хотим работать из офиса, но если удалённо кто-то хочет — это можно. Пока вакцину не сделаете. Эпидемия — это объективная причина.





Кто сегодня работает из офиса?

«Повыгоняли» домой всех, кроме людей со справкой, которые могут показать, что есть антитела. Скорее всего, ближайшие неделю или две без справки или вакцинации в офис ходить будет нельзя.





Компания терпит издержки из-за «эпидемии»?

Люди, конечно, важнее. Когда все работали из дома год назад, и питерский наш офис сидел полностью на удалёнке, продуктивность для стартапа, конечно, упала. В стартапе ведь нужно быстро принимать решения, постоянно быть in touch. Думаю, на дистанции в несколько месяцев удалёнка, скорее всего, по нам ударит, но посидеть дома месяц — не проблема.





«Всё было под контролем»

Мы также отправили в компанию официальный запрос. Ответ пришел от того же Владимира Дмитровича. Публикуем те ответы, которые расходятся с устными комментариями самого Владимира:





Действительно ли компания не приветствует удалённую работу? Почему? Все ли сотрудники должны были ходить в офис, а удалённо могли работать только сотрудники на больничном? У кого ещё была такая возможность?

Сотрудники TangoMe сами выбирают — работать удалённо или в офисе. Такая возможность оговаривается ещё на этапе собеседования и прописана в контракте. Но большинство сотрудников выбирают офис из-за атмосферы: людям нравится общаться в коллективе. Тем не менее, мы всегда говорим: это выбор каждого.





Чтобы минимизировать риски, в офисе установлены кварцевые лампы закрытого типа, стоят дезинфекторы. Ежедневно дважды производится дезинфекция всего офиса, по вечерам с раствором «OXIDAN SPECIAL 150», методом аэрозольного орошения. Средство наносится на всё, с чем человек контактирует, пол, столы, стулья.





Регулярно в письмах мы напоминаем сотрудникам, что в случае плохого самочувствия нужно оставаться дома, и о важности ношения масок.





По словам источников, компания не сообщила о первых случаях заболевания ковидом, и все продолжали ходить в офис. О случаях ковида в компании сотрудники узнали случайно. Более того компания провела офлайн-корпоратив, несмотря на первые случаи ковида. Это так? Почему?

В течение года болели по 1-2 человека в компании. По каждому из них принимались локальные меры. Болеющие и их контакты находились дома, всё было под контролем.





Действительно, 30 апреля мы праздновали годовщину открытия офиса в Минске. Признаем, это было не лучшее решение, провести офлайн мероприятие. Решились, потому что для нашего стартапа это очень важное событие: минский офис разработки всего за год очень вырос — до 100 человек, и на него мы возлагаем большие надежды. Конечно, посещение корпоратива было по желанию. А известных заболевших и известных контактировавших с нами там не было. В этот же день мы сообщили сотрудникам, что в ближайшее время будет организовано ПЦР-тестирование в офисе с возможностью дальнейшей вакцинации. Процесс запустили централизованно ещё в начале апреля, но это заняло больше времени, чем планировалось.





3/05 в понедельник утром, как только узнали о новых случаях, мы отправили письмо, в котором рекомендовали сотрудникам оставаться дома и напомнили, что планируется тестирование. Отправить сразу всех на удаленку не вышло, сотрудники приходили в офис. Но тех, кто пришёл с небольшой температурой, развернули домой. В офисе было человек 40, при том что помещение 600 кв. м.





4/05 сотрудники, находящиеся в офисе были протестированы экспресс-тестами. Поскольку к этим тестам нет 100% доверия, мы попросили дополнительно тех, кого уже проверили, а также тех, кого не было в офисе, сходить в ближайшую лабораторию и сдать ПЦР-тест и кровь на антитела. Естественно, компания оплачивала все расходы.





В течение недели мы целенаправленно старались освободить офис. И нам удавалось убедить остаться дома всё больше сотрудников: с каждым следующим днём и с повторными письмами людей становилось всё меньше. 7 мая в офисе остались только люди с подтверждёнными антителами — всего 20 человек.





Планирует ли компания организовать вакцинацию желающих?





Да, в ближайшее время. Работать над этим мы стали ещё в начале апреля. Но пока нет возможности в частном порядке закупить вакцину и привить ею сотрудников, только в индивидуальном порядке через поликлиники.





Ездили ли сотрудники в командировки между офисами в Минске и Питере без отбывания карантина?





К нам приезжали сотрудники из других офисов — Питера, Киева, Тель-Авива. Все гости из Израиля вакцинированные. Половина ребят из Питера также вакцинирована. Другая половина делала ПЦР-тест, который нужен, чтобы впустили в Беларусь, если летишь самолётом.





Уплотняла ли компания офис за счёт организации дополнительных рабочих мест?





Нет. Возможно, сложилось такое впечатление, потому что для гостей из других офисов ставились дополнительные столы, которые в обычное время пустуют. Плюс нужно понимать, что еще 3-4 месяца назад у нас стояло пустыми пол-офиса. Мы огораживали часть территории растениями, чтобы людям не было одиноко.





TangoMe inc. — одна из крупнейших видеостриминговых компаний в мире. Основана в США. Приложение компании Tango Live — одна из ведущих платформ для онлайн -трансляций по всему миру, которое насчитывает более 400 миллионов зарегистрированных пользователей. У компании 5 офисов разработки: Санкт-Петербург, Минск, Киев, Лимасол, Тель-Авив.





Минский офис разработки открыли в мае 2020 года. Компания начала активно хайрить и, говорят, переманила более высокими зарплатами большУю часть команды Viber. За год количество сотрудников Tango выросло до 100 человек. К концу 2021 года компания планирует довести численность офиса в Минске до 200-250 человек.