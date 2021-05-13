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На торги выставлены строения обанкротившегося Мозырского спиртоводочного завода
Источник материала: Партизан
Продолжается продажа имущества ОАО "Мозырский спиртоводочный завод", находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве), сообщили в комитете Гомельоблимущество.
"Со снижением цены на 10% к продаже предлагается комплекс объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Ново-Шоссейная, 25" - говорится в сообщении.
Начальная цена – Br209 076,08 (без НДС).
Подробная информация о торгах опубликована на сайте комитета,
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Продолжается продажа имущества ОАО "Мозырский спиртоводочный завод", находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве), сообщили в комитете...
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