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На торги выставлены строения обанкротившегося Мозырского спиртоводочного завода

13.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Продолжается продажа имущества ОАО "Мозырский спиртоводочный завод", находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве), сообщили в комитете Гомельоблимущество.

 

"Со снижением цены на 10% к продаже предлагается комплекс объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Ново-Шоссейная, 25" - говорится в сообщении.
Начальная цена – Br209 076,08 (без НДС).

Подробная информация о торгах опубликована на сайте комитета, пишет interfax.by.
 
 
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Продолжается продажа имущества ОАО "Мозырский спиртоводочный завод", находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве), сообщили в комитете...
 
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