ASUS Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip представлены официально. Цена - от 599 евро

Источник материала: Tut.by

ASUS представила двойку новых смартфонов топового уровня под названиями Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip. Об этом сообщает FoneArena .





Zenfone 8 оснащается достаточно компактным экраном на 5,9 дюйма с матрицей AMOLED (FHD+) и частотой обновления до 120 Гц. Экран прикрывает стекло Corning Gorilla Glass Victus, в панель также встроен сканер отпечатков пальцев. Само устройство весит 169 грамм, в активе технология защиты от воды IP68, а также стереодинамики, порт 3,5-мм и работа в сетях 5G.





Аппаратной основой выступает Snapdragon 888, в паре с которым трудится от 6 ГБ оперативной и от 64 ГБ постоянной памяти. Батарея — на 4000 мАч, с 30-ваттной проводной зарядкой. Беспроводная отсутствует. Основная камера состоит из модулей разрешением в 64 Мп и 12 Мп (ширик). Фронтальная — на 12 Мп. Смартфон может записывать ролики в 8K.

Цена стартовой версии Zenfone 8 в Европе — 599 евро, продажи начнутся через несколько недель.

Zenfone 8 Flip отличается откидным модулем камеры, исполняющей роль как основного, так и фронтального сенсора. За счет этого вырезов в экране для селфи-камеры — нет. Сама панель такая: 6,67 дюйма, AMOLED, FHD+, 90 Гц, стекло Corning Gorilla Glass 6, встроенный дактилоскопический сенсор.





Процессор — тот же Snapdragon 888, правда памяти не менее 8/128 ГБ. А еще можно расширять хранилище картами microSD до 2 ТБ. Есть 5G-модем, батарея на 5000 мАч с 30-ваттной зарядкой, а также стереодинамики. Но вот 3,5-мм разъема — нет. Как и технологии защиты от воды и пыли.





Откидная камера включает модули на 64 Мп, 12 Мп (ширик) и 8 Мп (телефото, 3-кратный оптический зум). Есть возможность вести запись в 8K.

Цена — от 799 евро.