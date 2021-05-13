Готовимся к лету. 7 недорогих, но рабочих средств против целлюлита

Источник материала: Tut.by

В Беларусь наконец-то пришло тепло. А значит, не за горами и пляжный сезон, к которому, как утверждают глянцевые журналы, нужно готовиться. Мы на подготовке не настаиваем, но подборку действенных (и, что важно, бюджетных) антицеллюлитных средств все же составили. Ведь всем нам хочется, чтобы наша кожа выглядела, по нашим меркам, эстетично — вне зависимости от того, есть ли в наших планах пляж.

Сразу оговоримся: чудес ждать не стоит. В одиночку такие продукты не работают — в борьбе за красивую кожу важен комплексный подход, в котором есть место не только косметике, но и правильному питанию, а также физической активности.

Все средства из этой подборки доступны в белорусских онлайн- и оффлайн-магазинах. Каждый продукт стоит не дороже (а чаще — гораздо дешевле) 35 рублей.

ARAVIA Anti-cellulite lime scrub

У бренда Aravia есть целая линейка антицеллюлитных средств, на которую стоит обратить внимание — это отличное соотношение цены и качества. А начать знакомство с ней мы рекомендуем с лаймового скраба. Ведь, как известно, любой антицеллюлитный уход начинается с отшелушивания: необходимо удалить барьер из ороговевших частичек кожи, чтобы последующие продукты сработали в полную силу.

Что в составе? Заявленный в названии экстракт лайма, который обладает антиоксидантным и лимфодренажным действиями. Ему в пару добавили экстракт алоэ — чтобы в процессе кожа не только обновлялась, но и становилась мягкой. А еще — экстракт мяты: она отвечает за «бодрящий» антицеллюлитный эффект.

Важный момент: отшелушивающие частички в скрабе Aravia — искусственного происхождения.





STARA MYDLARNIA Home Spa Algae body scrub

Есть у нас вариант и для тех, кто любит понатуральнее и пожестче — скраб на солевой основе от польского бренда Stara Mydlarnia.

Состав у продукта максимально простой: морская соль для отшелушивания, витамин Е для смягчения и экстракты различных водорослей, которые славятся своими лимфодренажными свойствами и способностью ускорять обменные процессы. В общем, отличный антицеллюлитный микс. Но с маленьким нюансом: из-за наличия в составе соли использовать это средство даже на незначительно поврежденной коже, в том числе и после депиляции, нельзя.





BIELITA Slimming Spa Имбирное обертывание для тела

После скрабирования можно сделать обертывание. И не обязательно в салоне — сейчас на рынке много крутых продуктов для домашнего использования. Да, они работают не так интенсивно, как профессиональные средства, но подтянуть кожу и сделать ее более упругой им под силу.

Где искать хорошее обертывание в банке? Например, в фирменных магазинах Bielita: у бренда есть несколько антицеллюлитных линеек. Мы, в частности, предпочитаем Slimming Spa в имбирном исполнении — за большой объем (1000 г) и видимый эффект (имбиря производитель не пожалел — будьте осторожны, если вам противопоказаны разогревающие кожу средства).





MARKELL Spa & Relax Маска-обертывание для тела с разогревающим эффектом

Также рекомендуем присмотреться к обертыванию от Markell. Во-первых, оно очень аппетитно пахнет шоколадом — порой сложно понять, вы в домашнем СПА или во французской кондитерской. Во-вторых, оно отлично работает с проблемными зонами — за счет кофеина (тонизирует, способствует ускорению обменных процессов) и масла какао (питает, разглаживает).

Но не забывайте: продукты с разогревающим эффектом имеют противопоказания. Если вы сомневаетесь в том, можно ли использовать горячие обертывания вам, сначала проконсультируйтесь со специалистом.





БЕЛИТА-М ReFORMania Крем-интенсив для совершенства бедер и ягодиц

Нужно закрепить эффект от обертывания? Тогда вам нужен моделирующий крем. Например, вот этот, от Белита-М. Помимо хорошего состава (много масел для питания, немного кислот для обновления, коллаген и гиалуроновая кислота для увлажнения, ментол и водоросли для активизации обменных процессов) в нем также есть массажный ролик, который делает процесс нанесения более удобным. А результат от использования — более заметным.





EVELINE Slim extreme 3D Термоактивный крем-гель для коррекции фигуры

Если вам больше по душе разогревающий, а не охлаждающий эффект, попробуйте крем-гель от Eveline. Впитывается он за счет текстуры очень быстро, зато согревает долго — особенно если после нанесения забраться под одеяло.

В составе — классика: бодрящий кофеин, растительные экстракты (в том числе экстракт центеллы азиатской — он предупреждает раздражения и успокаивает кожу в процессе «подогрева»), гиалуроновая кислота и витамин Е.





PALMER’S Firming butter

А тем, кому никаких спецэффектов (кроме повышения тонуса кожи, конечно) не нужно, мы советуем обратить внимание на моделирующее масло от Palmer’s.





Производитель позиционирует его как средство для предотвращения растяжек, но использовать такое масло можно и в качестве антицеллюлитного — а если точнее, закрепляющего ухода. И, кстати, оно превосходно пахнет какао.