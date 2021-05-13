Проект провалился? Два «экспериментальных» жилых дома в городе-спутнике Жабинке будут пробовать продать с аукциона

Источник материала: Tut.by

1 июня пройдут торги по продажи двух жилых домов усадебного типа в Жабинке. Один из коттеджей построен на улице Кобринской (дорога на Кобрин через Залузье), а второй неподалеку — на улице Дачной. Они выполнены по одному проекту и отличаются отделкой: у одного — «под кирпич», у другого — «под дерево», сообщает «Брестская газета» .





Площадь домов — около 101 квадратного метра, в качестве конструкций применены трехслойные наружные ограждающие панели, железобетонные плиты перекрытия, плоская совмещенная кровля, сборные столбчатые фундаменты. В каждом из них по три комнаты и просторная кухня. Один продается по начальной цене 177,8 тысячи рублей. Цена второго стартует с 165,7 тысячи рублей.

Коттеджи построены по пилотному проекту комплексной малоэтажной застройки в городе-спутнике Жабинке и в городе Барановичи из конструкций крупнопанельного домостроения «Брестжилстроя». Строительство и эксплуатация домов были поставлены на контроль правительства.

Соответствующее поручение по выполнению комплексной застройки квартала «Щеглики-Южный-2» было дано тогдашнему председателю Жабинковского райисполкома Дмитрию Городецкому. Ожидалось, что этот проект будет интересен не только жителям Жабинки, но и брестчанам — в том числе из-за выгодного расположения (недалеко от Бреста, в непосредственной близости от трассы М1 и реки Мухавец). Квартал был задуман по аналогии с брестским коттеджным поселком «Стимово», только скромнее и, соответственно, дешевле. Проектирование и строительство квартала было поручено «Брестжилстрою».





На первом этапе решено было построить два «экспериментальных» жилых дома в Жабинке, для чего строительной организации были выделены земельные участки на улицах Кобринской и Дачной. Своего рода «пробный шар»: изучить спрос на коттеджи в городе-спутнике. А заодно выяснить в процессе эксплуатации, что лучше использовать для отопления и подогрева воды — газ или электричество. От этого зависело, каким будет квартал индивидуальной жилой застройки «Щеглики-Южный-2».

Коттеджи получились недешевые. К тому же купить дом в компактном поселке рядом с трассой и рекой — одно, а «где-то в городе» — совсем другое. Продать дома не получилось. Ни многодетным семьям, которые были в приоритете, ни россиянам (интерес проявляли, но до сделки дело не дошло). Единственное, что оставалось, — выставить строения на аукционные торги.

А квартал комплексной индивидуальной застройки «Щеглики-Южный-2», что называется, поставлен на паузу. В процессе реализации проекта возник ряд вопросов, включая перевод земли из категории пахотных или недостаточный спрос. Нельзя сбрасывать со счетов и общую экономическую ситуацию.

Хотя задумка, надо признать, была интересной. Как сказал в одном из интервью главный архитектор области Николай Власюк, «ошибкой будет в городе-спутнике начать строить очередной спальный район из 10-этажных домов. В Минске это уже поняли и проектируют в спутниках мало- и среднеэтажную застройку».