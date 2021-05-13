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Под Светлогорском водитель грузовика объезжал выскочившего на дорогу лося - и вылетел с дороги в дерево
Источник материала: Tut.by
В Светлогорском районе грузовик с продуктами врезался в дерево,
ДТП произошло ночью 12 мая на дороге Октябрьский — Паричи — Речица.
По словам водителя, на дорогу внезапно выбежал лось. Пытаясь избежать столкновения с животным, мужчина вывернул руль — и машину занесло. В результате грузовик съехал в кювет и врезался в дерево. Несмотря на значительные повреждения авто, водитель серьезных травм не получил.
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Под Светлогорском водитель грузовика объезжал выскочившего на дорогу лося - и вылетел с дороги в дерево
ДТП произошло ночью 12 мая.
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