Под Светлогорском водитель грузовика объезжал выскочившего на дорогу лося - и вылетел с дороги в дерево

Источник материала: Tut.by

В Светлогорском районе грузовик с продуктами врезался в дерево, сообщает ТРК «Ранак».





ДТП произошло ночью 12 мая на дороге Октябрьский — Паричи — Речица.

По словам водителя, на дорогу внезапно выбежал лось. Пытаясь избежать столкновения с животным, мужчина вывернул руль — и машину занесло. В результате грузовик съехал в кювет и врезался в дерево. Несмотря на значительные повреждения авто, водитель серьезных травм не получил.

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