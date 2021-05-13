|
«Интер» победит «Юве», «Челси» выиграет Кубок Англии, Чендлер заберет пояс Хабиба. Наши прогнозы
Источник материала: Tut.by
В совместном с букмекерской компанией
Герчиков: За Конте «вписаться» футболисты «Интера» будут не прочь, памятуя вылет из Кубка Италии
Кто: Дмитрий Герчиков, спортивный комментатор.
Предыдущие ставки:
В этот раз ставит на матч 37-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Интер», который состоится 15 мая.
— В Турине встречаются чемпион Италии, сдающий полномочия после девяти лет безраздельной гегемонии в элитном дивизионе, и команда, что наследует титул, — констатирует Дима. — «Ювентус», остававшийся на вершине при Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри, передает пальму первенства «Интеру» Антонио Конте. Тому самому Конте, который в 2012-м и начал серию.
Миланцы уже гарантировали себе золотые медали и выступления в групповой стадии Лиги чемпионов. Тогда как для команды Андреа Пирло само попадание в топовый квартет уже будет за счастье.
При тренере-дебютанте «Юве» проседал практически в каждом из ключевых элементов ведения борьбы. Команда ужасно прессинговала, медленно двигала мяч в переходных фазах, а также нестабильно завершала атаки. Это у «Интера» с «Наполи» сейчас наибольшее количество забитых мячей в Серии А, а туринцы даже с наличием в составе Криштиану Роналду грозят далеко не всем.
Читать прогноз дальше
Собственно, некогда грозный португалец — равно как и вся его свита — не огорчал за последний месяц ведущие коллективы Италии: «Милану» экс-чемпион проиграл разгромно 0:3, а «Аталанте» уступил минимально. При этом именно Роналду зачастую выглядел тем инородным организмом, что убивал системность в наступлении. Его алогичные смещения во фланг и нежелание включаться в контрпрессинг расстраивали весь туринский ансамбль, и это оборачивалось для «Старой синьоры» печальными последствиями.
Миланцы, напротив, прут по дистанции, как проклятые. К моменту оформления титула в их пассиве значилось лишь два поражения. И даже несмотря на решение всех турнирных вопросов, они определенно не будут сбавлять обороты перед встречей с принципиальными конкурентами. Да и за Конте «вписаться» футболисты будут не прочь, памятуя, сколь болезненно тренер перенес вылет в полуфинале из Кубка Италии, к чему напрямую приложили руку бывшие работодатели.
К тому же в огне находится пара нападающих Лукаку — Мартинес: оба за сезон преодолели отметку в 15 забитых мячей, чего в «Интере» не случалось с сезона-1958/1959. Разыгрался и Кристиан Эриксен, который еще зимой просился на трансфер из-за отсутствия практики и взаимопонимания с Конте. Однако сегодня он создает опасных моментов ничуть не меньше, чем в матчах за «Тоттенхэм». С конвертацией же у миланцев полный порядок: 15 процентов — один из лучших показателей в Европе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)