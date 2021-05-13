«Интер» победит «Юве», «Челси» выиграет Кубок Англии, Чендлер заберет пояс Хабиба. Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте спортивный журналист Дмитрий Герчиков объясняет, почему новый чемпион Италии победит старого и в чем состоит принципиальность противостояния. Наш эксперт по АПЛ Никита Киселев ставит на победу «Челси» в финале Кубка Англии, а боец ММА Вадим Куцый предпочитает опыту Чарльза Оливейры нокаутирующую мощь Майкла Чендлера на UFC 262, где разыграют пояс Хабиба Нурмагомедова.

Герчиков: За Конте «вписаться» футболисты «Интера» будут не прочь, памятуя вылет из Кубка Италии

Кто: Дмитрий Герчиков, спортивный комментатор.

Фото из личного архива Дмитрия Герчикова

Предыдущие ставки: не прошла , не прошла , не прошла , прошла , прошла .

В этот раз ставит на матч 37-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Интер», который состоится 15 мая.

— В Турине встречаются чемпион Италии, сдающий полномочия после девяти лет безраздельной гегемонии в элитном дивизионе, и команда, что наследует титул, — констатирует Дима. — «Ювентус», остававшийся на вершине при Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри, передает пальму первенства «Интеру» Антонио Конте. Тому самому Конте, который в 2012-м и начал серию.

Миланцы уже гарантировали себе золотые медали и выступления в групповой стадии Лиги чемпионов. Тогда как для команды Андреа Пирло само попадание в топовый квартет уже будет за счастье.

При тренере-дебютанте «Юве» проседал практически в каждом из ключевых элементов ведения борьбы. Команда ужасно прессинговала, медленно двигала мяч в переходных фазах, а также нестабильно завершала атаки. Это у «Интера» с «Наполи» сейчас наибольшее количество забитых мячей в Серии А, а туринцы даже с наличием в составе Криштиану Роналду грозят далеко не всем.