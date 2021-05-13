Шендерович: «Симоньян – это журналистика. В мантии – это судья»

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Салiдарнасць
Российский писатель-сатирик опубликовал памятку, «просто чтобы ничего не перепутать».
«Юрий Дмитриев – преступник, Рамзан Кадыров – Герой России.
«Мемориал» – иностранный агент.
«Петров и Боширов» – марка спортивного питания.
ФБК – организация, запрещенная в России. ФСБ – организация, не запрещенная в России.
Путин всех переиграл.
Америка – это международный терроризм.
ХАМАС – наш партнер по установлению мира на Ближнем Востоке.
Выборы были честными.
Навальный – вор, Сечин – бизнесмен, «Газпром» – народное достояние.
Симоньян – это журналистика.
В мантии – это судья.
Пакта Молотова-Риббентропа не было, двадцать восемь панфиловцев были.
Мадлен Олбрайт хотела расчленить Россию.
Иван Грозный не убивал своего сына.
Мочу никто не подменял.
Путин – наш президент.
Байден – маразматик. Интернет – зло. Украина – предательница славянского единства.
Крым – наш, Кенигсберг и Шикотан тоже.
Запад бездуховен.
Лукашенко легитимен.
Кругом враги.
Путин – это Россия.
Мы – первые.
Земля стоит на трех слонах, слоны – на черепахе.
Предмет, не имеющий точки опоры, не устремляется к центру Земли, а висит себе в воздухе, пока не надоест».
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Российский писатель-сатирик опубликовал памятку, «просто чтобы ничего не перепутать».