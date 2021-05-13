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Шендерович: «Симоньян – это журналистика. В мантии – это судья»

13.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский писатель-сатирик опубликовал памятку, «просто чтобы ничего не перепутать».

«Юрий Дмитриев – преступник, Рамзан Кадыров – Герой России.

«Мемориал» – иностранный агент.

«Петров и Боширов» – марка спортивного питания.

ФБК – организация, запрещенная в России. ФСБ – организация, не запрещенная в России. 

Путин всех переиграл. 

Америка – это международный терроризм.

ХАМАС – наш партнер по установлению мира на Ближнем Востоке.

Выборы были честными.

Навальный – вор, Сечин – бизнесмен, «Газпром» – народное достояние.

Симоньян – это журналистика.

В мантии – это судья.

Пакта Молотова-Риббентропа не было, двадцать восемь панфиловцев были.

Мадлен Олбрайт хотела расчленить Россию.

Иван Грозный не убивал своего сына.

Мочу никто не подменял.

Путин – наш президент. 

Байден – маразматик. Интернет – зло. Украина – предательница славянского единства.

Крым – наш, Кенигсберг и Шикотан тоже.

Запад бездуховен.

Лукашенко легитимен.

Кругом враги.

Путин – это Россия.  

Мы – первые.  

Земля стоит на трех слонах, слоны – на черепахе.

Предмет, не имеющий точки опоры, не устремляется к центру Земли, а висит себе в воздухе, пока не надоест».

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Российский писатель-сатирик опубликовал памятку, «просто чтобы ничего не перепутать».
 
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