Невзоров: «Снова возникла потребность реабилитировать Ивана Грозного…»

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Российский публицист – об обсуждаемой в Рунете теме о «кровавом царе».





– Снова возникла в который раз потребность реабилитировать Ивана Грозного. Это идет уже не с каких-то нижних черносотенных чинов и безумцев, а это прямо исходит с вершин государственного управления и мысли, и аргументируется, что вот смотрите: у нас Иван Грозный, но у них-то в Европе было сколько всякой патологической сволочи, кровавой и мерзкой, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы . – Ну да, абсолютнейшая правда. Там действительно, было очень много патологической сволочи, кровавой и мерзкой, абсолютно равной по шизанутости Ивану Грозному.

Но там против каждого кровавого придурка можно поставить огромную толпу людей – Джероламо Кардано, обоих Бэконов, Евтихия, Фалоппия, Галилея, Везалий. А здесь ставить абсолютно некого.

Здесь просто стоит один убийца, и никакой альтернативы и какого противостояния даже интеллектуального ему нет. И это очень важный момент.