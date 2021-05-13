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Невзоров: «Снова возникла потребность реабилитировать Ивана Грозного…»
13.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский публицист – об обсуждаемой в Рунете теме о «кровавом царе».
– Снова возникла в который раз потребность реабилитировать Ивана Грозного. Это идет уже не с каких-то нижних черносотенных чинов и безумцев, а это прямо исходит с вершин государственного управления и мысли, и аргументируется, что вот смотрите: у нас Иван Грозный, но у них-то в Европе было сколько всякой патологической сволочи, кровавой и мерзкой, – рассуждает Александр Невзоров на
Но там против каждого кровавого придурка можно поставить огромную толпу людей – Джероламо Кардано, обоих Бэконов, Евтихия, Фалоппия, Галилея, Везалий. А здесь ставить абсолютно некого.
Здесь просто стоит один убийца, и никакой альтернативы и какого противостояния даже интеллектуального ему нет. И это очень важный момент.
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Российский публицист – об обсуждаемой в Рунете теме о «кровавом царе».
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