Илон Маск остановил продажи Tesla за биткоины: криптовалюта вредит природе

Источник материала: Onliner

Компания Tesla прекратила принимать биткоины в качестве средства платежа при покупке ее электромобилей. По словам Илона Маска, такое решение принято из-за все возрастающего потребления энергии, требуемой для добычи биткоинов, а также проведения транзакций. Бизнесмен назвал криптовалюту отличной идеей, однако подчеркнул, что ее использование не должно наносить вред природе.

Tesla возобновит прием платежей в биткоинах тогда, когда для обеспечения работы сети этой криптовалюты будут использоваться более продвинутые источники энергии, нежели ископаемые и, в частности, уголь. Также компания обратит внимание на криптовалюты, потребляющие до 1% энергии, требуемой для биткоина.

Согласно приблизительным подсчетам, сеть биткоина потребляет примерно столько же, сколько и Нидерланды, а также значительно опережает Казахстан, Филиппины и Бельгию. С начала марта 2021 года энергетические аппетиты биткоина резко выросли. В марте же Илон Маск объявил о возможности заплатить за электрокары Tesla биткоинами.



