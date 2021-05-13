Сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна арестовали на месяц

Сопредседатель стачкома «Беларуськалий» Анатолий Бокун арестован на 30 суток. Такое постановление вынес 12 мая судья суда Солигорского района Юрий Блоцкий, сообщил телеграм-канал стачкома.





По какой статье вынесено решение об аресте не уточняется. Возможно, это ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий), передает БелаПАН .

Как отмечает стачком, Бокуну также вменяется неповиновение милиции, поэтому может состояться еще одно заседание суда.

С 8 мая Бокун находился в милиции. Около 10 часов утра 8 мая Бокун передал, что неизвестные блокировали его в доме родителей.

На прошлой неделе в интервью газете «Народная Воля» Бокун заявил, что норвежский партнер «Беларуськалия» компания Yara решила отправить на белорусское предприятие своего представителя для наблюдения за ситуацией. На «Беларуськалии» он будет находиться и мониторить ситуацию около полугода.