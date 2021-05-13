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SWIFT протестирует проведение платежей в цифровых валютах

13.05.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международная система передачи финансовых сообщений SWIFT начала подготовку к проведению трансграничных переводов цифровых валют, которые выпускают центральные банки разных стран мира. Об этом сообщается в совместном отчете SWIFT и Accenture о цифровых валютах центральных банков, поступившем в РБК.

Участниками SWIFT являются около 11 тыс. кредитных организаций более чем в 200 странах мира.

«Мы начали эксперименты с CBDC (central bank digital currencies), направленные на обеспечение проведения трансграничных платежей для наших членов между цифровыми валютами центральных банков и традиционными платежными системами», — говорится в отчете. Авторы доклада считают, что совместимость цифровых валют с текущей платежной инфраструктурой станет важным фактором их использования в будущем, а SWIFT может играть ключевую роль в платежной экосистеме, включающей цифровые валюты.

Авторы исследования отмечают, что появление цифровых валют центральных банков набирает обороты и уже более половины мировых регуляторов активно рассматривают возможность внедрения нового инструмента. По словам руководителя направления развития инноваций SWIFT Томаса Зака, компания при проработке решения придерживается нейтральной позиции и не отдает предпочтения никаким валютам в отдельности.

Существующие инициативы центральных банков делятся на три варианта использования CBDC: для проведения розничных платежей онлайн и офлайн, для проведения расчетов в больших суммах, а также для проведения трансграничных платежей.

В ближайшие месяцы SWIFT протестирует создание новой платформы для проведения трансграничных платежей в цифровых валютах.

Так, SWIFT может выполнять четыре роли в проведении таких платежей. Одна из функций — межсетевая техническая поддержка для взаимодействия между CBDC и другими платежными системами. «В этом сценарий SWIFT будет действовать как оркестровка (автоматическое размещение, координация и управлени) между системами», - объясняется в докладе.

Также SWIFT может быть провайдером платежных услуг с использованием CBDC. Центральные банки, вероятно, создадут основу функциональности CBDC, с помощью которой частные компании смогут разрабатывать свои приложения с использованием таких валют, рассуждают авторы доклада: «SWIFT может использовать свой набор интерфейсов и сервисов для взаимодействия с платежными приложениями CBDC, снижающими стоимость внедрения CBDC».

Еще один вариант — предоставлять критически важные сетевые услуги. Речь идет, например, о подтверждении трансакции или нотариальных услугах по определению структуры токена.

Кроме того, SWIFT может действовать как центральный технический оператор и предоставить свою инфраструктуру для обеспечения функциональности распределенного реестра, с помощью которого созданы CBDC.

Сейчас SWIFT сконцентрирована на изучении первой роли. Остальные будут более детально изучены по мере развития цифровых валют центральных банков.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международная система передачи финансовых сообщений SWIFT начала подготовку к проведению трансграничных переводов цифровых валют, которые выпускают центральные...
 
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