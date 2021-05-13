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В Сенненском районе можно купить почтовую станцию XIX века за 60 долларов

13.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти двухсотлетнее здание почтовой станции в деревне Погребенки Сенненского района выставили на аукцион с начальной ценой в 145 рублей.


Почтовая станция в Погребенке. Фото places.gold

Почтовая станция в этой деревни была построена в 1840 году во времена Российской Империи. Лот включает станционный дом площадью 115,14 квадратных метра и половина флигеля для ямщиков площадью 74,3 квадратных метра, кроме того есть пристройки, два сарая и забор. Также новому владельцу отойдет земельный участок площадью 0,2267 га, пишет ННВ.

Кроме аукционной цены новому владельцу придется компенсировать отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сенненского райисполкома 1795 рублей 5 копеек за подготовку объекта к продаже.

Согласно условиям аукциона, покупатель должен осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием приобретенного недвижимого имущества и (или) построенного после его сноса, не менее одного года, начиная не позднее 24 месяцев с момента заключения договора купли-продажи или же провести реконструкцию недвижимости под жилые помещения либо использовать ее для ведения личного подсобного хозяйства, в течение двух лет с момента заключения договора купли-продажи.

При этом комплекс строений бывшей почтовой станции является историко-культурной ценностью, и новому владельцу придется подписать охранные обязательства.

Эта почтовая станция с 180-летней историей уже выставлялась на продажу в октябре прошлого года за 7 719 рублей 8 копеек, но покупателя не нашлось. Новый аукцион состоится 18 мая.
 
 
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Почти двухсотлетнее здание почтовой станции в деревне Погребенки Сенненского района выставили на аукцион с начальной ценой в 145 рублей.
 
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