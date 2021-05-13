Бизнес-союзы предлагают мораторий на штрафы и доначисления налогов по спорному пункту 4 статьи 33





БНПА и РСПП обратили внимание, что с самого начала были проблемы с применением этой нормы, а разъяснения Верховного суда не сняли остроту. При этом статья применяется «ретроспективно». То есть штрафы могут быть выписаны за сделки, которые имели место до 1 января 2019 года. В некоторых случаях с компаний взыскивают настолько крупные суммы, что бизнесы закрываются.





Такая практика идет в разрез с применяемыми более 15 лет усилиями государства по стимулированию деловой инициативы и развитию регионов, созданию новых рабочих мест, отраженными, в частности, в Декретах Президента Республики Беларусь от 20.12.2007 № 9, от 07.05.2012 № 6, от 23.11.2017 № 7, Указах Президента Республики Беларусь от 17.07.2014 № 347, от 15.12.2016 № 466.

Также в РСПП считают, что власти не учли известную ему практику применения аналогичных норм в России. Там, доначисляя налоги по результатам проверок, контролирующий орган должен учитывать уже выплаченные компанией налоги.





Применяемый контролирующими органами указанный ретроактивный подход влечет убытки реального сектора экономики, уничтожение малых предприятий (КФХ, небольшие мебельные производства и т. п.), ведет к росту безработицы, увеличению социального напряжения, недовольству экономической, фискальной и карательной политикой государства.

Поэтому бизнес-союзы предлагают не только ввести мораторий, но и провести анализ судебных дел и по результатам принять соответствующее постановление Пленума Верховного суда или рекомендации.



