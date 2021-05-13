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На Ваупшасова пьяный бесправник на Renault влетел в столб

13.05.2021 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель устроил аварию на столичной улице Ваупшасова, сообщили в ГАИ.


Происшествие случилось днем 12 мая. По предварительной информации, 35-летний водитель Renault двигался по улице Ваупшасова со стороны улицы Солтыса в направлении Геологического переулка, не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где врезался в столб.

В аварии никто не пострадал. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ отвезли водителя на освидетельствование, которое показало, что он пьян — 3,01 промилле алкоголя.


Инспекторы также установили, что в 2018 году мужчина был лишен права управления на пять лет. Тогда он скрылся с места ДТП, а когда его нашли — был пьян.

На нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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На нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.
 
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