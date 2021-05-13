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На Ваупшасова пьяный бесправник на Renault влетел в столб
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель устроил аварию на столичной улице Ваупшасова,
Происшествие случилось днем 12 мая. По предварительной информации, 35-летний водитель Renault двигался по улице Ваупшасова со стороны улицы Солтыса в направлении Геологического переулка, не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где врезался в столб.
В аварии никто не пострадал. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ отвезли водителя на освидетельствование, которое показало, что он пьян — 3,01 промилле алкоголя.
Инспекторы также установили, что в 2018 году мужчина был лишен права управления на пять лет. Тогда он скрылся с места ДТП, а когда его нашли — был пьян.
На нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.
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На нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.
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