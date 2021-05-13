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Криштиану Роналду установил новый рекорд в «Ювентусе»

13.05.2021 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 мая в Реджо-нель-Эмилии (Италия) на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» состоялся матч 36-го тура чемпионата Италии, в котором «Сассуоло» принимал «Ювентус». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:1. Автором одного из забитых мячей «Ювентуса» стал 36-летний нападающий Криштиану Роналду.


Как сообщает Opta Paolo в твиттере, португалец стал первым игроком в истории туринского клуба, которому потребовалось три сезона для того, чтобы покорить отметку в 100 забитых мячей за «Ювентус» во всех турнирах. Ранее у футболистов клуба из Турина уходило на это как минимум четыре сезона.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 42 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 35 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

 
 
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