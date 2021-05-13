Xiaomi выпустит Poco M3 Pro в неожиданном дизайне

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу нового смартфона под брендом Poco — M3 Pro. В Сети появилось качественное изображение девайса, пишет GSMArena .





Девайс, во всяком случае внешне, не похож ни на один из других аппаратов компании — что от самой Xiaomi, что от бренда Redmi. Если рендер верен, то устройство выйдет в черном, желтом и синем цветах корпуса с черными продолговатыми вставками под блок основных камер. Селфи-модуль — в центре верхней части экрана.

Сканер отпечатков встроят в клавишу питания, а еще смартфон сможет работать в 5G-сетях. Экран, предположительно, на 6,5 дюйма (IPS, FHD+, 90 Гц). Процессор, скорее всего, MediaTek Dimensity 700. Емкость аккумулятора составит 5000 мА·ч, в активе окажется и 18-ваттная ускоренная проводная зарядка.

Анонс Poco M3 Pro запланирован на 19 мая.