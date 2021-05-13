ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Xiaomi выпустит Poco M3 Pro в неожиданном дизайне

13.05.2021 10:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу нового смартфона под брендом Poco — M3 Pro. В Сети появилось качественное изображение девайса, пишет GSMArena.


Девайс, во всяком случае внешне, не похож ни на один из других аппаратов компании — что от самой Xiaomi, что от бренда Redmi. Если рендер верен, то устройство выйдет в черном, желтом и синем цветах корпуса с черными продолговатыми вставками под блок основных камер. Селфи-модуль — в центре верхней части экрана.

Сканер отпечатков встроят в клавишу питания, а еще смартфон сможет работать в 5G-сетях. Экран, предположительно, на 6,5 дюйма (IPS, FHD+, 90 Гц). Процессор, скорее всего, MediaTek Dimensity 700. Емкость аккумулятора составит 5000 мА·ч, в активе окажется и 18-ваттная ускоренная проводная зарядка.

Анонс Poco M3 Pro запланирован на 19 мая.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девайс, во всяком случае внешне, не похож ни на один из других аппаратов компании - что от самой Xiaomi, что от бренда Redmi.
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый электромобиль Subaru получит имя Solterra
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by