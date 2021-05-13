Первый электромобиль Subaru получит имя Solterra

Источник материала: Tut.by

Японская Subaru поделилась первыми тизерными изображениями своего первого электрокара, которым станет кроссовер на основе платформы совместной разработки с Toyota.





Будущая новинка получит имя Solterra (ранее ходили слухи о том, что ее назовут Evoltis ), которое образовано от двух латинских слов — sol (то есть «солнце») и terra («земля»). По сути, это технический аналог будущего «паркетника» Toyota bz4X , представленного в статусе концепта на апрельском автосалоне в Шанхае.





Обе машины делят общую модульную архитектуру, для которой в Subaru придумали отдельное обозначение e-Subaru Global Platform (у Toyota она называется e-TNGA). Никаких характеристик Solterra пока не обнародовано — известно, что Toyota отвечала за разработку электрических агрегатов для новой платформы, а специалисты Subaru, в свою очередь, использовали свой опыт и наработки в области полноприводных трансмиссий.

Продажи Solterra начнутся в 2022 году — в компании подтвердили, что электрический кроссовер появится на рынках США, Канады, Европы, Китая и Японии.