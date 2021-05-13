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Первый электромобиль Subaru получит имя Solterra
Источник материала: Tut.by
Японская Subaru поделилась первыми тизерными изображениями своего первого электрокара, которым станет кроссовер на основе платформы совместной разработки с Toyota.
Будущая новинка получит имя Solterra (ранее ходили слухи о том, что ее назовут
Обе машины делят общую модульную архитектуру, для которой в Subaru придумали отдельное обозначение e-Subaru Global Platform (у Toyota она называется e-TNGA). Никаких характеристик Solterra пока не обнародовано — известно, что Toyota отвечала за разработку электрических агрегатов для новой платформы, а специалисты Subaru, в свою очередь, использовали свой опыт и наработки в области полноприводных трансмиссий.
Продажи Solterra начнутся в 2022 году — в компании подтвердили, что электрический кроссовер появится на рынках США, Канады, Европы, Китая и Японии.
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Японская Subaru поделилась первыми тизерными изображениями своего первого электрокара, которым станет кроссовер на основе платформы совместной разработки с Toyota.
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