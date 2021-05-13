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Королева Нидерландов вышла в свет в "голом" платье из 3D-принтера

13.05.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Королева Нидерландов Максима посетила концерт в честь своего приближающегося юбилея и шокировала поклонников: в сети обсуждают "голое" 3D-платье правительницы.

17 мая королеве-консорту исполнится 50 лет. К переходу на новый рубеж Максима подошла основательно и посетила серию концертов, устроенных в честь ее скорого дня рождения. Например, королева с семьей посетила театр Royal Square, где произвела ошеломительный эффект благодаря неожиданному наряду.

Королева Максима вышла в свет в "голом" платье знаменитого голландского бренда Iris Van Herpen и произвела фурор в сети. 

Зеленые линии на прозрачной ткани создали непередаваемый эффект волн, будто нарисованных художником на теле королевы. Но главная "изюминка" образа заключалась не в этом: дело в том, что свои творения кутюрный бренд изготавливает на 3D-принтере. 

Напомним, что ранее в Британии составили список самых "голых" нарядов звезд, куда попали известные певицы, актрисы и модели.

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Тренд "из будущего" в неожиданном исполнении 50-летней правительницы шокировал пользователей социальных сетей.
 
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