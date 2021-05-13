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СК разрешил католикам начать ремонтные работы в Будславском костеле

13.05.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая - Sputnik. Представитель Папы Римского в Беларуси Апостольский нунций Анте Йозич посетил костел в Будславе, где два дня назад произошел пожар, сообщает сайт catholic.by.

В минувший вторник утром на крыше Будславского костела возник пожар, его тушили несколько расчетов МЧС. По факту пожара СК возбудил уголовное дело, речь идет о халатности.

"Нунций осмотрел пострадавший от огня костел, а также встретился с главой специальной комиссии по ликвидации последствий пожара епископом Александром Яшевским и настоятелем храма ксендзом Дмитрием Дубовиком", – сообщает портал белорусских католиков.

Уточняется, что пока службы в той части храма, которая не пострадала при пожаре, не будут возобновлена, компетентные госорганы выписали постановление на полный запрет эксплуатировать культовое здание. Также сообщается, что в Будслав прибыл специалист для демонтажа и консервации уникального органа XVIII века, который находится на хорах Будславского костела: в него во время тушения пожара попала вода.

Вместе с тем в Минско-Могилевской епархии Sputnik сообщили, что накануне вечером следователи дали разрешение на то, чтобы в костеле начали проводить ремонтные и реставрационные работы. По словам собеседников агентства, в Будслав уже прибыли альпинисты, которые будут демонтировать балки сгоревшей крыши храма.

В свою очередь реставраторы из одного из крупных белорусских музеев рассказали агентству, что реставрационные работы в пострадавшем храме уже можно начинать. По их словам, в Беларуси есть достаточное количество реставраторов высокого уровня, который смогут оценить уровень потерь в храме и восстановить его.

 
Теги: Минск
 
 
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В уникальный орган, который установлен в костеле, попала вода, когда тушили пожар, в Будслав уже приехал специалист по демонтажу и консервации редких музыкальных...
 
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