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Католики отмечают Вознесение – традиции праздника

13.05.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Вознесение завершает спасение Христа после смерти и возрождение и знаменует вознесение Иисуса Христа на небеса, которое совершлиось, по преданию, на Масличной горе близ Вифании. Праздник переходящий – он отмечается на 40-й день после Пасхи. 

Через десять дней после этого католики отпразднуют Пятидесятницу (сошествие Святого Духа), а еще спустя семь — День Святой троицы.

Что означает Вознесение

Евангелие свидетельствует, что именно в этот день Иисус Христос на Елеонской горе, подняв руки, благословил своих учеников и поведал о том, что вскоре на них сойдет Святой Дух.

Тогда же апостолы в последний раз видели воочию Сына Божьего, прежде чем он во плоти вознесся на небо. После к ученикам явились два ангела, которые предрекли человечеству второе пришествие Христа.

История праздника

До конца IV века праздники Вознесения Господня и Пятидесятницы не разделялись и отмечались на 50-й день после Пасхи.

Во второй половине IV — начале V века указания на отдельное празднование Вознесения Господня встречаются у святителей Григория Нисского, Иоанна Златоуста, Хроматия Аквилейского. О праздновании 40-го дня после Пасхи как Вознесения Господня сообщается в «Апостольских постановлениях» (около 380 года).

К V веку практика празднования Вознесения Господня на 40-ой день после Пасхи утвердилась на востоке и западе окончательно.

Особенности празднования

В Римской литургии Вознесение относится к числу великих праздников и отмечается всенощным богослужением. С этим праздником связано несколько особых обрядов, включающих благословение бобов и винограда во время мессы, тушение пасхальной свечи, торжественные процессии.

Для наглядного представления народу самого события Вознесения Христова на небо, в некоторых римско-католических церквях совершается поднятие статуи Христа до самого потолка храма, сопровождаемое разными церемониями и песнопениями.

По народным традициям, на Вознесение хозяйки пекут пироги с начинкой из зеленого лука, а также изделия из теста в виде лестниц, ступеньки которых символизируют восхождение Сына Божьего Иисуса Христа на небо.

 
 
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В Римской литургии Вознесение относится к числу великих праздников и отмечается всенощным богослужением.
 
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