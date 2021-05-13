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Витебские оперативники задержали организаторов виртуального наркомагазина

13.05.2021 10:35 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Примерная стоимость изъятого товара составила 22 тысячи долларов. На дилеров вышли в конце апреля сотрудники наркоконтроля. Было установлено, что двое 25-летних жителей областного центра причастны к распространению запрещенного товара. Мужчин задержали в Оршанском районе на трассе Брест - Минск - граница Российской Федерации. Они на Infiniti перевозили 125 свертков с наркотиком. 

Денис Шкурко, заместитель начальника УНиПТЛ УВД Витебской области:
По предварительной информации, закладки общим весом более 270 граммов дилеры должны были разложить в тайниках Минской области. Там же для дальнейшей реализации они намеревались забрать десять спрессованных брикетов с гашишем весом около 1 кг. Следователи дали правовую оценку действиям курьеров и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. В отношении подозреваемых проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление иных фактов преступной деятельности.
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Примерная стоимость изъятого товара составила 22 тысячи долларов. На дилеров вышли в конце апреля сотрудники наркоконтроля. Было установлено, что двое 25-летних...
 
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