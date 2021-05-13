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Витебские оперативники задержали организаторов виртуального наркомагазина
Источник материала: БT
Примерная стоимость изъятого товара составила 22 тысячи долларов. На дилеров вышли в конце апреля сотрудники наркоконтроля. Было установлено, что двое 25-летних жителей областного центра причастны к распространению запрещенного товара. Мужчин задержали в Оршанском районе на трассе Брест - Минск - граница Российской Федерации. Они на Infiniti перевозили 125 свертков с наркотиком.
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Примерная стоимость изъятого товара составила 22 тысячи долларов. На дилеров вышли в конце апреля сотрудники наркоконтроля. Было установлено, что двое 25-летних...
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