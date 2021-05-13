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Задержан подозреваемый в телефонной афере мужчина

13.05.2021 10:35 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В милиции полагают, что он причастен к целому ряду аналогичных преступлений, однако детали операции, то есть, как на него вышли и в каком населенном пункте, не разглашаются. 

Изначально в Советское РУВД Минска  обратился 42-летний мужчина с заявлением о хищении 49 тысяч белорусских рублей. Оказалось, что потерпевшему через мессенджер Viber позвонил неизвестный, который представился работником банка и рассказал о списании средств со счета, для  проверки данных необходимо было назвать реквизиты банковской карты, пароль с обратной стороны и код из СМС-сообщения, которое пришло на мобильный телефон.  В итоге у него со счета в общей сложности списали почти полсотни рублей.

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Теги: Минск
 
 
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В милиции полагают, что он причастен к целому ряду аналогичных преступлений, однако детали операции, то есть, как на него вышли и в каком населенном пункте, не...
 
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