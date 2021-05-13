Задержан подозреваемый в телефонной афере мужчина

Источник материала: БT

В милиции полагают, что он причастен к целому ряду аналогичных преступлений, однако детали операции, то есть, как на него вышли и в каком населенном пункте, не разглашаются.



Изначально в Советское РУВД Минска обратился 42-летний мужчина с заявлением о хищении 49 тысяч белорусских рублей. Оказалось, что потерпевшему через мессенджер Viber позвонил неизвестный, который представился работником банка и рассказал о списании средств со счета, для проверки данных необходимо было назвать реквизиты банковской карты, пароль с обратной стороны и код из СМС-сообщения, которое пришло на мобильный телефон. В итоге у него со счета в общей сложности списали почти полсотни рублей.



Читайте также:





