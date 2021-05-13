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Задержан подозреваемый в телефонной афере мужчина
Источник материала: БT
В милиции полагают, что он причастен к целому ряду аналогичных преступлений, однако детали операции, то есть, как на него вышли и в каком населенном пункте, не разглашаются.
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В милиции полагают, что он причастен к целому ряду аналогичных преступлений, однако детали операции, то есть, как на него вышли и в каком населенном пункте, не...
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