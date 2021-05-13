ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От 5 до 15 суток. В Минске судят молодежь, задержанную на пляже

13.05.2021 10:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вечером 11 мая на пляже Заславского водохранилища ОМОН задержал группу молодежи. Позже замначальника милиции общественной безопасности УВД Минской области Николай Максимович рассказал про «незарегистрированную символику» и административную статью 24.23. Задержанных отправили на сутки. Но что они натворили? Мы попытались выяснить.

Итак, по словам Максимовича, в милицию позвонил человек и сообщил про компанию с «незарегистрированной символикой». Потом на пляж приехал ОМОН и забрал семерых граждан в возрасте от 19 до 23 лет.

Позже с нами связался человек, который утверждает, что среди участников событий есть его знакомая. Говорит, сам о произошедшем узнал, когда сотрудница не вышла на работу. А в 2 часа ночи на 12 мая от нее пришло сообщение в рабочий чат: «Меня приняли». Добавил, что на свободе, похоже, не осталось никого, кто мог бы рассказать, что это было. Остается ждать освобождения, чтобы узнать подробности.

Сегодня в УВД Минской области нам уточнили: среди задержанных четыре девушки и трое парней. На утро 13 мая суд уже назначил четверым из них по 15 суток административного ареста (одному — только что). В одном случае наказание — 5 суток. По остальным решение на момент публикации еще не было принято.

Но что совершили эти люди? В пресс-службе УВД по сути повторили нам то, что уже было сказано ранее, без подробностей. Также добавили, как причина сформулирована в решении суда: «нарушение закона о массовых мероприятиях, проведение массового мероприятия, пикетирование».

Знаете подробности? Напишите анонимно нашему боту.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 11 мая на пляже Заславского водохранилища ОМОН задержал группу молодежи. Позже замначальника милиции общественной безопасности УВД Минской области...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России запатентовали новый Logan
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by