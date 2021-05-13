От 5 до 15 суток. В Минске судят молодежь, задержанную на пляже

Источник материала: Onliner

Вечером 11 мая на пляже Заславского водохранилища ОМОН задержал группу молодежи. Позже замначальника милиции общественной безопасности УВД Минской области Николай Максимович рассказал про «незарегистрированную символику» и административную статью 24.23. Задержанных отправили на сутки. Но что они натворили? Мы попытались выяснить.

Итак, по словам Максимовича, в милицию позвонил человек и сообщил про компанию с «незарегистрированной символикой». Потом на пляж приехал ОМОН и забрал семерых граждан в возрасте от 19 до 23 лет.

Позже с нами связался человек, который утверждает, что среди участников событий есть его знакомая. Говорит, сам о произошедшем узнал, когда сотрудница не вышла на работу. А в 2 часа ночи на 12 мая от нее пришло сообщение в рабочий чат: «Меня приняли». Добавил, что на свободе, похоже, не осталось никого, кто мог бы рассказать, что это было. Остается ждать освобождения, чтобы узнать подробности.

Сегодня в УВД Минской области нам уточнили: среди задержанных четыре девушки и трое парней. На утро 13 мая суд уже назначил четверым из них по 15 суток административного ареста (одному — только что). В одном случае наказание — 5 суток. По остальным решение на момент публикации еще не было принято.

Но что совершили эти люди? В пресс-службе УВД по сути повторили нам то, что уже было сказано ранее, без подробностей. Также добавили, как причина сформулирована в решении суда: «нарушение закона о массовых мероприятиях, проведение массового мероприятия, пикетирование».

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