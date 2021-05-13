В России запатентовали новый Logan

Источник материала: Onliner

Французский бренд Renault запатентовал экстерьер бюджетного седана Logan третьего поколения в России. Модель уже есть в базе Роспатента, сообщает портал Drom .

Для патента компания использовала изображения европейского Dacia Logan. Серийный Renault будет иметь немного видоизмененную переднюю часть. Напомним, новый Sandero Stepway уже запатентован в России. Обе модели начнут выпускать в Тольятти в 2022 году, уточняет источник.





Европейское семейство Dacia Logan/Sandero сменило поколение осенью прошлого года. Автомобили переехали на современную платформу CMF-B, которая позволила внедрить в автомобили новые системы безопасности. Ожидается, что на базе российского Renault Logan'2022 в будущем построят второе поколение Lada Granta. Об этом неоднократно говорили представители «АвтоВАЗа».