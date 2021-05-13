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В России запатентовали новый Logan
Источник материала: Onliner
Французский бренд Renault запатентовал экстерьер бюджетного седана Logan третьего поколения в России. Модель уже есть в базе Роспатента, сообщает портал
Для патента компания использовала изображения европейского Dacia Logan. Серийный Renault будет иметь немного видоизмененную переднюю часть. Напомним, новый Sandero Stepway уже запатентован в России. Обе модели начнут выпускать в Тольятти в 2022 году, уточняет источник.
Европейское семейство Dacia Logan/Sandero сменило поколение осенью прошлого года. Автомобили переехали на современную платформу CMF-B, которая позволила внедрить в автомобили новые системы безопасности. Ожидается, что на базе российского Renault Logan'2022 в будущем построят второе поколение Lada Granta. Об этом неоднократно говорили представители «АвтоВАЗа».
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Французский бренд Renault запатентовал экстерьер бюджетного седана Logan третьего поколения в России. Модель уже есть в базе Роспатента, сообщает портал Drom. Читать...
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