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В России запатентовали новый Logan

13.05.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Французский бренд Renault запатентовал экстерьер бюджетного седана Logan третьего поколения в России. Модель уже есть в базе Роспатента, сообщает портал Drom

Для патента компания использовала изображения европейского Dacia Logan. Серийный Renault будет иметь немного видоизмененную переднюю часть. Напомним, новый Sandero Stepway уже запатентован в России. Обе модели начнут выпускать в Тольятти в 2022 году, уточняет источник.

В России запатентовали новый Logan

Европейское семейство Dacia Logan/Sandero сменило поколение осенью прошлого года. Автомобили переехали на современную платформу CMF-B, которая позволила внедрить в автомобили новые системы безопасности. Ожидается, что на базе российского Renault Logan'2022 в будущем построят второе поколение Lada Granta. Об этом неоднократно говорили представители «АвтоВАЗа».

Renault Logan I, 2007 г.в., 343 434 км
синий, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
4809 р.
1900$ / 1566€
Renault Logan II, 2018 г.в., 35 000 км
белый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
22 700 р.
8969$ / 7393€
Renault Logan II, 2017 г.в., 39 431 км
синий, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
22 525 р.
8900$ / 7336€
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Французский бренд Renault запатентовал экстерьер бюджетного седана Logan третьего поколения в России. Модель уже есть в базе Роспатента, сообщает портал Drom. Читать...
 
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