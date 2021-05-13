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На торгах 13 мая доллар снова пошел в рост
Источник материала: Onliner
Утренние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с падения евро — единственной валюты, оставшейся в плюсе по итогам торгов в среду. Сегодня утром поднабрал в цене только доллар.
Доллар на старте торгов подрос на 0,18 копейки и теперь стоит 2,5327 белорусского рубля.
Евро упал на 0,45 копейки. Он начал торги на уровне 3,0660 рубля.
Сотня российских рублей на старте просела на 0,83 копейки. Она открыла торги на уровне 3,4097 рубля.
Напомним, по итогам
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