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На торгах 13 мая доллар снова пошел в рост

13.05.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Утренние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с падения евро — единственной валюты, оставшейся в плюсе по итогам торгов в среду. Сегодня утром поднабрал в цене только доллар.

Доллар на старте торгов подрос на 0,18 копейки и теперь стоит 2,5327 белорусского рубля.

Евро упал на 0,45 копейки. Он начал торги на уровне 3,0660 рубля.

Сотня российских рублей на старте просела на 0,83 копейки. Она открыла торги на уровне 3,4097 рубля.

Напомним, по итогам вчерашних торгов, которые прошли впервые после долгого четырехдневного перерыва, в плюсе остался только евро, он набрал 0,9 копейки и подрос до 3,0705 рубля. Доллар снизился на 0,45 копейки и стал стоить 2,5309 белорусского. Российский рубль снизился на 0,25 копейки, до 3,4181 за сотню.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Утренние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с падения евро — единственной валюты, оставшейся в плюсе по итогам торгов в среду. Сегодня утром...
 
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