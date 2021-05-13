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Нейросеть Intel превратила графику GTA V в фотореалистичную (видео)

13.05.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Графику в современных играх называют фотореалистичной, однако глаз все равно видит разницу. Исследователи из Intel использовали искусственный интеллект, который внес коррективы в изображения. Результат получился достаточно впечатляющим: теперь графика GTA V, на примере которой демонстрировали алгоритм, кажется практически неотличимой от видеосъемки.

Проект от Intel Labs носит название Enhancing Photorealism Enhancement, подробное объяснение того, как работают алгоритмы, инженеры опубликовали в отдельном документе, некоторые моменты раскрываются в демонстрационном видео ниже.

В ближайшее время подобная графика в играх не появится, однако в Intel Labs предложили способ, который не потребует невероятных вычислительных возможностей для отрисовки реалистичного изображения в реальном времени. Вероятно, со временем его начнут применять как, например, уже реализованный ИИ-апскейлинг.

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Графику в современных играх называют фотореалистичной, однако глаз все равно видит разницу. Исследователи из Intel использовали искусственный интеллект, который...
 
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