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Лукашенко проверяет окружение на верность
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Появление декрета №2 вновь свидетельствует о том, что силовой блок не способен работать оперативно (за две недели) и системно одновременно, документ очень «сырой». Опуская правовые аспекты декрета – о них уже много писали – стоит отметить ряд неопределенностей в данном документе, которых в таких случаях быть не должно.
Декрет вступает в силу вследствие смерти президента в результате насильственных действий. Увы, сейчас очень много способов убить человека, при которых все будет выглядеть естественно: например, молодая пассия может налить благородного вина или друг Владимир пришлет вкусного чая (кстати, разработка химоружия для «решения специальных задач», к коим относятся локальные убийства, в России удостоена государственной премии), лыжи плохо смажут и т.п..
Вступление в силу декрета во многом будет зависеть от интерпретации смерти, т.е. от решения судмедэксперта и, условно говоря, лечкомиссии, а также привлеченных следователей.
Естественную смерть можно назвать насильственной и долго вести «следствие». Формально, и самоубийство президента является основанием для вступления в силу декрета (иные действия насильственного характера, декрет не содержит конкретики субъекта насилия). Так что для тех, кто будет после смерти президента (естественной или насильственной) стремиться к задействованию декрета, нужно заводить тесные знакомства с судэкспертами и следователями. А также иметь под рукой СМИ, которые будут форсить версию насильственной смерти, пока решается вопрос с переделом власти. История политических переходов в СССР и подобных режимах свидетельствует о том, что действовать будут скорее не законы, а сговоры. Силовики из СБ и иные высокопоставленные будут действовать в интересах того, кто им обеспечит пенсию и теплое место, а не на основе таких вот документов – этому их Лукашенко очень хорошо приучил.
О правовых аспектах декрета стоит добавить, что не ясны основания для прекращения ЧП и ВП. Если, например, какое-либо государство решило убить лишь президента без масштабной агрессии, то что считать основанием прекращения военного положения – уничтожение руководства того государства или что? Если убийство совершит, например, телохранитель, и сбежит, то ЧП будет все положенные 30 дней с продлением срока до его поимки? А что будет основанием при самоубийстве? Таких нюансов много. И понять является ли этот декрет пропагандистским пшиком или серьезной затравкой для разработки законодательства на сей случай можно будет по дальнейшему изменению или отсутствию оных в актах законодательства о ЧП и ВП.
В политическом плане одна из целей на будущее (хотя я сомневаюсь, что такие реально ставит Лукашенко) – это проведение выборов в нужное время и на нужных условиях для тех, кто будет у власти, поскольку в период ЧП и ВП выборы не проводятся и ограничены политические свободы даже формально. В Украине при войне в 2014 году и отсутствии президента ВП не вводили в том числе и из-за запрета на проведение выборов президента. В таких ситуациях помимо законов значение имеет принятие на себя ответственности за действия, в том числе за команду стрелять. Кстати, когда в 2018 году вводили даже не особо нужное для Украины ВП, Рада при многообразии мнений депутатов утвердила ВП за один день (к вопросу, что коллективный орган не способен быстро принять решение, поэтому нужен сильный президент).
Стоит отметить особо, что декрет не регламентирует ситуацию с вывозом президента живым на иностранную территорию (длительным захватом в заложники) или просто с бегством.
В романе Маркеса «Осень патриарха» президент разыграл фарс собственных похорон, чтобы оценить действия приближенных и разобраться с ними. Это один из политических аспектов декрета, который хоть как-то реален сейчас – просто прозондировать всю вертикаль власти на предмет вшивости.
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В романе Маркеса «Осень патриарха» президент разыграл фарс собственных похорон.
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