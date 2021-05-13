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Праздник 13 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

13.05.2021 10:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 13 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
13 мая наши предки всегда вспоминали о святом Якове. Яков был апостолом, которого упоминали в Ветхом Завете.

Про все приметы и запреты этой даты, а также у кого именины - читайте ниже в нашем материале.

В этот день прекращали свататься и начинали готовиться к свадьбам. Также в этот день особое внимание обращали на погоду, по ней определяли погодные условия в ближайшие несколько месяцев.

На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.

Именинники этого дня: Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков.

Главные приметы этого дня:


Из березы много сока течет - дождей тоже много будет в летний период.

Ночью 13 мая много звезд, и дует теплый ветер с юга - лето будет урожайным и очень теплым.

Ночью ветра нет, а на небе много звезд - примета к тому, что стоит ожидать засухи в летний период
Если в этот день ясный восход солнца- лето урожайным будет.

Солнце закрыто на Востоке облаками - сенокос дождливым будет.

Теплая и дождливая погода обещает хороший урожай хлеба.

Южный ветер дует - будет плодородное и теплое лето.

Тихая и звездная ночь - ждите летом хорошей погоды и урожая.

Ясный восход - будет солнечное лето.

Что категорически нельзя делать в этот день:


В этот день не отправляйтесь в путешествие.

Нельзя ссориться и ругаться, избегайте ссор!
 
 
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Именинники этого дня: Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков.
 
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