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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что категорически нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 13 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины Именинники этого дня: Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков.

Про все приметы и запреты этой даты, а также у кого именины - читайте ниже в нашем материале.В этот день прекращали свататься и начинали готовиться к свадьбам. Также в этот день особое внимание обращали на погоду, по ней определяли погодные условия в ближайшие несколько месяцев.На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.Именинники этого дня: Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков.Из березы много сока течет - дождей тоже много будет в летний период.Ночью 13 мая много звезд, и дует теплый ветер с юга - лето будет урожайным и очень теплым.Ночью ветра нет, а на небе много звезд - примета к тому, что стоит ожидать засухи в летний периодЕсли в этот день ясный восход солнца- лето урожайным будет.Солнце закрыто на Востоке облаками - сенокос дождливым будет.Теплая и дождливая погода обещает хороший урожай хлеба.Южный ветер дует - будет плодородное и теплое лето.Тихая и звездная ночь - ждите летом хорошей погоды и урожая.Ясный восход - будет солнечное лето.В этот день не отправляйтесь в путешествие.Нельзя ссориться и ругаться, избегайте ссор!