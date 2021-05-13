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Праздник 13 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Про все приметы и запреты этой даты, а также у кого именины - читайте ниже в нашем материале.
В этот день прекращали свататься и начинали готовиться к свадьбам. Также в этот день особое внимание обращали на погоду, по ней определяли погодные условия в ближайшие несколько месяцев.
На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.
Именинники этого дня: Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков.
Главные приметы этого дня:
Из березы много сока течет - дождей тоже много будет в летний период.
Ночью 13 мая много звезд, и дует теплый ветер с юга - лето будет урожайным и очень теплым.
Ночью ветра нет, а на небе много звезд - примета к тому, что стоит ожидать засухи в летний период
Если в этот день ясный восход солнца- лето урожайным будет.
Солнце закрыто на Востоке облаками - сенокос дождливым будет.
Теплая и дождливая погода обещает хороший урожай хлеба.
Южный ветер дует - будет плодородное и теплое лето.
Тихая и звездная ночь - ждите летом хорошей погоды и урожая.
Ясный восход - будет солнечное лето.
Что категорически нельзя делать в этот день:
В этот день не отправляйтесь в путешествие.
Нельзя ссориться и ругаться, избегайте ссор!
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Именинники этого дня: Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков.
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