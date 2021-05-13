Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Овен

Телец

Лев

Козерог

Рыбы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти знаки Зодиака накроет волной успеха до конца мая: Глоба назвал избранных! Для Овнов завершение весны станет особенно успешным.

Об этом пишетДля Овнов завершение весны станет особенно успешным. Их ждет везение не только в профессиональной, но и в личной сфере. Павел Глоба советует лишь реально смотреть на вещи и активно работать.Тельцы будут очень предприимчивы, что позволит значительно улучшить взаимоотношения с членами семьи и коллегами. Особо перспективные проекты на работе ждут вас в середине мая.Львы смогут достичь максимальных успехов на работе, но вот отношения с любимым человеком от этого могут пострадать. Если вам не удастся найти баланс, придется выбирать между деловыми победами и спокойствием в семье.Козерогов ждет в мае карьерный рост. Особенно это актуально для представителей знака, которые занимаются творчеством или работают на государственной службе. Важная деловая поездка ожидается в конце мая.Рыб в мае ждет удача в финансовой сфере, они смогут решить все свои сложности до завершения весны. Приятные открытия и новшества вероятны и в любовных отношениях. Это может быть переход на новый уровень или достижение гармонии с партнером.