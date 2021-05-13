ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Будславский фест в 2021 году состоится несмотря на пожар в костеле

13.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Будславский фэст в этом году состоится несмотря на пожар в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии, сообщил Смартпресс директор официального портала РКЦ в Беларуси ксендз Александр Улас. Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии по вопросу восстановления Будславского костела, в котором накануне случился пожар.



“Будславский фест состоится, как и ранее сообщалось, с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий”, - подтвердил священник. Традиция Будславского феста входит в список нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО. Ежегодно в начале июля в Будславе собираются десятки тысяч паломников, ночью проходит процессия со свечами, возглавляет которую Будславская икона. 

Сама чудотворная икона Будславской Божией Матери временно будет передана на сохранность. “Организационными вопросами также будет заниматься комиссия”, - уточнил ксёндз Александр Улас. Что же касается литургической жизни в приходе, этот вопрос будет решаться на месте настоятелем Будславского костела.  

Ксендз Александр Улас также подчеркнул, что выяснением причин пожара занимаются следователи. “С нашей стороны только могу сказать, что к проводке не было вопросов, несколько лет назад велись работы и все было сделано на совесть”, - отметил представитель РКЦ.

Как сообщалось в Будславском костеле 11 мая произошел пожар. Для того, чтобы полностью ликвидировать его, МЧС понадобилось около семи часов. В результате огнем была полностью уничтожена крыша над центральным нефом храма, она обрушилась.  Пострадало также внутренне убранство костела. В то же время главная святыня храма - икона Будславской Божией Матери, а также другие ценности были перенесены в безопасное место сразу после появления дыма. 

По факту пожара возбуждено уголовное дело.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будславский фэст в этом году состоится несмотря на пожар в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии, сообщил Смартпресс директор официального портала РКЦ в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка прыняў даверчыя лісты 6 замежных амбасадараў. Краін Эўразьвязу і ЗША сярод іх няма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by