Вместо городских новостей - что-то странное. Что случилось с телеграм-каналом брестского «Бинокля»?

Источник материала: Tut.by

13 мая после долгой паузы «ожил» телеграм-канал журнала о Бресте «Бинокль» . Правда, вместо привычной городской лайф-стайл повестки там появилась новость о пьяном убийстве в Барановичах.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Christian Wiediger / Unsplash

Бывший канал «Бинокля» кроме повестки изменил и название: теперь он называется «Брест Live». Все старые посты удалены, фото канала изменили.

По данным TUT.BY, редакция «Бинокля» не имеет к изменениям никакого отношения. Доступа к телеграм-каналу у них теперь нет.

Обновляться канал, сайт и другие соцсети издания перестали после того, как в конце января к мужу издателя пришли из УДФР .

Телеграм-канал «Бинокля» появился 9 августа, когда сайт издания подвергся блокировке без объяснения причин. На пике у группы было свыше 20 тысяч подписчиков. На утро 13 мая, их осталось около 15 тысяч.