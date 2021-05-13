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Вместо городских новостей - что-то странное. Что случилось с телеграм-каналом брестского «Бинокля»?

13.05.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 мая после долгой паузы «ожил» телеграм-канал журнала о Бресте «Бинокль». Правда, вместо привычной городской лайф-стайл повестки там появилась новость о пьяном убийстве в Барановичах.


Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Christian Wiediger / Unsplash

Бывший канал «Бинокля» кроме повестки изменил и название: теперь он называется «Брест Live». Все старые посты удалены, фото канала изменили.

По данным TUT.BY, редакция «Бинокля» не имеет к изменениям никакого отношения. Доступа к телеграм-каналу у них теперь нет.

Обновляться канал, сайт и другие соцсети издания перестали после того, как в конце января к мужу издателя пришли из УДФР.

Телеграм-канал «Бинокля» появился 9 августа, когда сайт издания подвергся блокировке без объяснения причин. На пике у группы было свыше 20 тысяч подписчиков. На утро 13 мая, их осталось около 15 тысяч.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Все старые посты удалены, а вместо привычных лайф-стайл новостей там появилась новость о пьяном убийстве в Барановичах.
 
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