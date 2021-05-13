|
Вместо городских новостей - что-то странное. Что случилось с телеграм-каналом брестского «Бинокля»?
Источник материала: Tut.by
13 мая после долгой паузы «ожил»
Бывший канал «Бинокля» кроме повестки изменил и название: теперь он называется «Брест Live». Все старые посты удалены, фото канала изменили.
По данным TUT.BY, редакция «Бинокля» не имеет к изменениям никакого отношения. Доступа к телеграм-каналу у них теперь нет.
Обновляться канал, сайт и другие соцсети издания перестали после того, как в конце января к мужу издателя
Телеграм-канал «Бинокля» появился 9 августа, когда сайт издания подвергся блокировке без объяснения причин. На пике у группы было свыше 20 тысяч подписчиков. На утро 13 мая, их осталось около 15 тысяч.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все старые посты удалены, а вместо привычных лайф-стайл новостей там появилась новость о пьяном убийстве в Барановичах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)