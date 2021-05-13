EPAM приобрела консалтинговую компанию Just-BI

Источник материала: Tut.by

EPAM Systems, Inc. объявила о приобретении базирующейся в Нидерландах консалтинговой компании Just-BI, эксперта в областях SAP / S4HANA и управления корпоративными данными и программами аналитики. Как говорится в пресс-релизе, сделка расширит консалтинг-сервисы для клиентов из стран ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона и усилит существующую в EPAM практику Data, Business Intelligence и Advanced Analytics.



Фото: пресс-служба компании

— Мы рады приветствовать Just-BI в команде EPAM и расширить наши консалтинг-сервисы в доменах розничной торговли, потребительских товаров и энергетики для клиентов в Европе и Азии, — комментирует Валентин Цитлик, вице-президент по технологическим решениям в EPAM. — Объединив опыт специалистов Just-BI и экспертизу ЕРАМ в областях SAP / S4, мы сможем предлагать еще более комплексные и глобальные решения, что ускорит процессы цифровой трансформации организаций и позволит им эффективнее внедрять product- и data-driven подходы.

Команда консультантов и экспертов Just-BI более 18 лет предоставляет полный спектр услуг в области данных и аналитики для крупных брендов из различных отраслей. Компания имеет офисы в Европе и Азии и специализируется на стратегиях, консалтинге, управлении данными, ведущих ускорителях (в том числе для SAP / S4), кастомизированных приложениях и end-to-end разработке многопользовательских платформ и решений.

— Мы рады стать частью команды ЕРАМ и инженерной ДНК компании, чтобы вместе

улучшать качество услуг для наших клиентов по всему миру, — говорит Рэд Парвин, генеральный директор Just-BI.