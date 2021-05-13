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Новые полностью беспроводные наушники Xiaomi с шумоподавлением оценили в 125 долларов

13.05.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi официально представила TWS-наушники FlipBuds Pro с функцией активного шумоподавления (ANC). Об этом пишет Gizmochina.


Конструктивно наушники — погружного типа, с «ножкой» с сенсорным управлением. Связь с девайсами держится через Bluetooth 5.2, в активе также 11-миллиметровые излучатели Ultra Dynamic Sound и микрочип Qualcomm QCC5151.

Активное шумоподавление работает в нескольких режимах для разного окружения — например, «офис» или «путешествия». Кроме того, есть так называемый режим прозрачности, во время которого определённые звуки пробиваются сквозь завесу — полезно в транспорте или при прогулке на улице.


При включённом ANC-режиме время автономной работы наушников составляет около пяти часов, при выключенном — семь часов. Зарядный футляр позволяет довести показатели соответственно до 22 и 28 часов. Сам футляр поддерживает как проводную зарядку через USB-C, так и беспроводную. Заявлено также, что пяти минут зарядки FlipBuds Pro хватит для прослушивания музыки в течение следующих двух часов.

Цена устройства в Китае — 125 долларов, о планах по выводу FlipBuds Pro на международный рынок пока не заявляется.

 
 
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Конструктивно наушники - погружного типа, с «ножкой» с сенсорным управлением.
 
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