Ozon зарегистрировал в Беларуси юрлицо. Что обещает белорусским покупателям российский маркетплейс

Источник материала: Tut.by

Российский маркетплейс Ozon зарегистрировал в Беларуси юридическое лицо ООО «Озон Рокет Бел». Как сообщают в компании, новая структура создается для масштабирования бизнеса на территории страны, в первую очередь для расширения логистистической инфраструктуры. О своем полноценном приходе в Беларусь Ozon заявил в конце апреля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: ozon.ru

В частности, в 2021 году Ozon планирует открыть в Беларуси сортировочный центр для более быстрой обработки и доставки посылок. Белорусские клиенты уже несколько лет могут заказывать товары на этом маркетплейсе, однако время доставки в среднем составляет 5−7 дней. Однако после появления логистического центра и развитием так называемой «последней мили» время доставки сократится. Также компания планирует значительно увеличить количество точек выдачи заказов Ozon как в партнерстве с местными логистическими операторами, так и через создание брендированной сети пунктов выдачи.

— Беларусь — стратегически важный регион присутствия Ozon. Здесь у компании уже есть сформированная лояльная аудитория, однако потенциал ее роста мы считаем огромным. Поэтому продолжаем последовательно улучшать опыт белорусских клиентов. Сейчас им доступен практически весь ассортимент маркетплейса, программа лояльности Ozon. Premium, а также бесплатная доставка в партнерские пункты выдачи и курьерская доставка, которые в этом году станут еще быстрее. Мы также намерены помочь белорусским производителям продавать товары на российскую аудиторию Ozon — а в РФ 85 миллионов человек имеют доступ к нашей доставке, — сообщил Станислав Кондратьев, директор по логистике и клиентскому сервису Ozon.

Сейчас жителям Беларуси доступен практически весь ассортимент Ozon — более 11 миллионов товарных наименований. Для белорусской аудитории стоимость товаров отображается в белорусских рублях. Также в этом году Ozon планирует создать витрину с товарами белорусских производителей и самостоятельно доставлять их покупателям в России.